Aslıhan Doğan Turan’ın üçüncü çocuk isteği

İkinci oğlu Asil Aslan’ı dünyaya getirdikten sonra hamilelik kilolarından hızlıca kurtulan Aslıhan Doğan Turan, “Üçüncü bebek için fazla beklemeyeceğiz. Hedefimiz 4.” dedi.

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan oğlu Hamza Arda ile görüntülendi.

Geçen temmuzda ikinci oğlu Asil Aslan’ı dünyaya getiren Aslıhan Turan, “Her iki hamileliğimde de 9 kilo aldım. 2 ayda verdim. Haftanın 5 günü spor yapıyor, sebze ve protein ağırlıklı besleniyorum.” dedi.

“HEDEF 4”

2 çocuk daha kucağına almak istediğini dile getiren Turan, “Üçüncü bebek için fazla beklemeyeceğiz. Hedefimiz 4.” diye konuştu.