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- Aslıhan Gürbüz kimdir? İsmail Hacıoğlu'nun sevgilisi kaç yaşında?
Aslıhan Gürbüz kimdir? İsmail Hacıoğlu'nun sevgilisi kaç yaşında?
- Haber Merkezi
- 29.06.2022 - 12:53
- Güncelleme : 29.06.2022 - 13:37
İsmail Hacıoğlu ile aşk yaşadığı iddia edilen güzel oyuncu Aslıhan Gürbüz'ün hayatı sosyal medyada merak edilenler arasında yer alıyor.Peki kimdir Aslıhan Gürbüz? İşte cevabı..
Aslıhan Gürbüz kimdir?
16 Şubat 1983 yılında Çanakkale'de dünyaya gelen Aslıhan Gürbüz babasının işi gereği 5 yaşında ailesiyle birlikte Bursa'nın İnegöl ilçesine taşınmıştır.Müşerref Muzaffer Samda İlköğretim Okulu'nda eğitimine başlayan Gürbüz meslek lisesinde bilgisayarlı muhasebe bölümünü okumuştur.Üniversiteyi Konya'da okuyan aslıhan Gürbüz Selçuk Üniversitesi konservatuar bölümü mezunudur.
Yahşi Cazibe isimli diziyle adından söz ettiren Gürbüz birçok dizi ve filmde rol almıştır.2011 yılında oyuncu Kerem Kupacı ile evlenen Gürbüz 2014 yılında boşanmıştır.
Aslıhan Gürbüz'ün rol aldığı projeler
2004 - Büyük Buluşma
2008 - Gonca Karanfil
2009 - Bir Bulut Olsam Asiye
2010 - Yahşi Cazibe
2014 - Zeytin Tepesi
2015 - Muhteşem Yüzyıl: Kösem
2017 - Ufak Tefek Cinayetler
2020 - Masumlar Apartmanı
Sinemada yer aldığı projeler;
2009 - Kanal-İ-Zasyon
2011 - Labirent
2016 - Kor Emine
2008 - Zorla Güzellik