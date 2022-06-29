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    Aslıhan Gürbüz kimdir? İsmail Hacıoğlu'nun sevgilisi kaç yaşında?

    Masumlar Apartmanı'nın Ceylan'ı Aslıhan Gürbüz kimdir,kaç yaşında ve nereli? İşte Aslıhan Gürbüz'ün hayatı..
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2022 - 12:53
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 13:37
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    Aslıhan Gürbüz kimdir? İsmail Hacıoğlu'nun sevgilisi kaç yaşında?

    İsmail Hacıoğlu ile aşk yaşadığı iddia edilen güzel oyuncu Aslıhan Gürbüz'ün hayatı sosyal medyada merak edilenler arasında yer alıyor.Peki kimdir Aslıhan Gürbüz? İşte cevabı..

    Aslıhan Gürbüz kimdir? İsmail Hacıoğlu nun sevgilisi kaç yaşında? #1

    Aslıhan Gürbüz kimdir?

    16 Şubat 1983 yılında Çanakkale'de dünyaya gelen Aslıhan Gürbüz babasının işi gereği 5 yaşında ailesiyle birlikte Bursa'nın İnegöl ilçesine taşınmıştır.Müşerref Muzaffer Samda İlköğretim Okulu'nda eğitimine başlayan Gürbüz meslek lisesinde bilgisayarlı muhasebe bölümünü okumuştur.Üniversiteyi Konya'da okuyan aslıhan Gürbüz Selçuk Üniversitesi konservatuar bölümü mezunudur.

    Yahşi Cazibe isimli diziyle adından söz ettiren Gürbüz birçok dizi ve filmde rol almıştır.2011 yılında oyuncu Kerem Kupacı ile evlenen Gürbüz 2014 yılında boşanmıştır.

    Aslıhan Gürbüz kimdir? İsmail Hacıoğlu nun sevgilisi kaç yaşında? #2

    Aslıhan Gürbüz'ün rol aldığı projeler

    2004 - Büyük Buluşma

    2008 - Gonca Karanfil

    2009 - Bir Bulut Olsam Asiye

    2010 - Yahşi Cazibe

    2014 - Zeytin Tepesi

    2015 - Muhteşem Yüzyıl: Kösem

    2017 - Ufak Tefek Cinayetler

    2020 - Masumlar Apartmanı

    Sinemada yer aldığı projeler;

    2009 - Kanal-İ-Zasyon

    2011 - Labirent

    2016 - Kor Emine

    2008 - Zorla Güzellik


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