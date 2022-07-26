Aslıhan Malbora kumlara sere serpe uzanarak bikinili poz verdi! 'Aklımızı aldın..'

Aslıhan Malbora, yazın keyfini çıkarmaya devam ediyor. Bikinisiyle poz veren güzel isim, sosyal medya hesabından paylaştığı son kare ile olay oldu.

27 Mart 1995 yılında Afyonkarahisar'da dünyaya gelen Aslıhan Malbora, İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda ve Kimya Mühendisliği Bölümü'nde eğitim gördü.

İlkokul ve ortaokulu Afyon'da tamamlayan oyuncu, Akademi 35.5 Sanat Evi'nde bir yıl temel oyunculuk, hareket ve sahne dersleri aldı.

Oyunculuğa 2017 yılında Seven Ne Yapmaz dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteri ile başlayan Malbora, akabinde Kalbimin Sultanı'nda yer aldı.

Güzel ismin asıl çıkışı Aybüke Pusat ve Furkan Andıç ile birlikte yer aldığı Her Yerde Sen isimli proje oldu.

Bu dizide oyunculuğu ve güzelliği ile beğeni toplayan Malbora, son olarak Üç Kuruş'ta Leyla'ya hayat verdi.

Dizinin final vermesinin ardından soluğu tatilde alan güzel isim, bikinisiyle kusursuz fiziğini sergiledi.

Sosyal medya hesabından paylaştığı pozla dikkati çeken oyuncuya, hayranlarından tam not geldi.

Aslıhan'ın fiziği

Yazı değerlendiren ve tatile çıkan Aslıhan Malbora'nın keyfi oldukça yerinde..

Her anını paylaşan ve keyfiyle hayranlarını mest eden oyuncu, bikinili karesiyle Instagram'ı salladı.

Kumlara uzanarak poz veren oyuncuya, "Efe komiser görmesin", "Neden bu kadar güzelsin?" yorumları geldi.