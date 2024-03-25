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1995 yılında Afyonkarahisar'da dünyaya gelen Aslıhan Malbora, gıda mühendisliğinden mezun oldu.
Üniversite yıllarında aldığı oyunculuk eğitiminin peşinden giden Malbora, rotasını setlere çevirdi.
İlk olarak Üç Kuruş dizisindeki Leyla karakteriyle adından söz ettiren Aslıhan Malbora, kariyerini sürdürüyor.
Çağatay Ulusoy ile oynadığı Kübra dizisiyle beğeni toplayan güzel oyuncu, şimdi ise Yaban Çiçekleri ile gündemde.
Cesur Aslıhan
28 yaşındaki Aslıhan Malbora'yı beğenen izleyiciler, sosyal medya hesabına göz atar atmaz hayran kalıyor.
Malbora, Instagram'da oldukça cesur pozlarıyla dikkat çekiyor.
Son karesinde siyah dantellere bürünen oyuncu, binlerce beğeni ve yorum aldı.
İşte o kareler...