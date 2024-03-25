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Aslıhan Malbora siyah dantellere büründü, Instagram yıkıldı! "Şaheser gibisin"

Aslıhan Malbora siyah dantellere büründü, Instagram yıkıldı! "Şaheser gibisin" Yaban Çiçekleri dizisi ile yeni bir karaktere bürünen Aslıhan Malbora, sosyal medyadaki kareleriyle nabızları durdurdu. İşte o pozlar...