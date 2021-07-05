Aslıhan Turan sosyal medyadan açıkladı: Arda Turan yeniden mi baba oluyor?

Aslıhan Turan'ın katıldığı bir davette, karnındaki şişlik dikkat çekti. Yeniden hamile olduğu iddiası gündeme geldi. Gözler çifte çevrilirken, hayatlarıyla ilgili detaylar merak konusu oldu.

Galatasaray'da oynayan futbolcu Arda Turan, Aslıhan Doğan'la geçtiğimiz yıllarda nikah masasına oturdu. Çiftin bu evlilikten 2 erkek çocuğu dünyaya geldi.

Hamza ve Asil adında iki çocuğu olan çift, her fırsatta yeniden anne baba olmak istediklerini dile getiriyor.

Bunun üzerine Aslıhan Turan'ın katıldığı bir davette karnındaki şişlik dikkati çekti.

Çiftin yeniden anne baba olmaya hazırlandığı gündeme geldi.

Bu gelişmelerin akabinde ise çiftle ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Aslıhan Turan hamile mi? Arda Turan kimdir? Aslıhan Turan kimdir? İşte detaylar..

ASLIHAN TURAN HAMİLE Mİ?

Eşi Arda Turan ile bir davete katılan ve karnındaki şişlik dikkati çeken Aslıhan Turan'ın yeniden hamile olduğu iddia edildi.

Bunun üzerine sosyal medyadan bir açıklama yapan Turan, "Hamileyken hamile gibi gözükmeyen, hamile değilken hamile gibi gözüken tek insanım. Tebrikler..." diyerek, oluşan görüntünün elbisenin kumaşından kaynaklandığını ifade etti.

ASLIHAN TURAN KİMDİR?

4 Aralık 1985 yılında doğan Aslıhan Doğan, iş insanı Sabri Doğan'ın kızıdır.

2018 yılında ünlü futbolcu Arda Turan ile nikah masasına oturdu. Çiftin Beykoz Çubuklu'da yapılan nikah törenine ailelerinin yanı sıra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan katıldı.

Sade bir törenle dünya evine giren Arda Turan'ın nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı.

ARDA TURAN KİMDİR?

30 Ocak 198'de İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya gelen Arda Turan, genellikle sol kanatta oynadı, sağ kanat ile forvet arkası pozisyonlarında da görev yapabilmektedir.

2006-2017 yılları arasında milli formayı terleten Turan, futbola Bayrampaşa'nın Altıntepsi mahallesindeki Altıntepsi Makelspor'da başladı. 1997'den 2000 yılına kadar ise kulüpte oynadı. 2000 yılında Galatasaray'a transfer oldu olan Turan, 2005 yılına kadar alt yapıda oynadı.

2005-06 sezonunun ikinci yarısında Manisaspor'a kiralandı. Ankaragücü'ne karşı deplasmanda 2-0 kazandıkları karşılaşmada, hem kulüp kariyerindeki hem de Süper Lig'deki ilk golünü attı. Ayrıca bu maç Manisaspor formasıyla çıktığı ilk resmî karşılaşma oldu.

Manisaspor'da yarım sezon forma giyen Turan daha sonra Galatasaray'a döndü. Sarı kırmızılı forma ile ilk resmî maçına, 22 Ocak 2005 tarihinde Bursaspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında çıktı. Galatasaray'ın 9 Ağustos 2006 tarihinde, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu'nda Mlada Boleslav karşısında 5-2 kazandığı karşılaşmada 2 gol atıp 1 asist yaptı.

Bu performansı sayesinde Galatasaray forması altında ilk resmi golünü atmış oldu. Galatasaray'da kaptanlığa kadar yükselen Turan, 2011 yılına kadar çeşitli kulvarlarda toplamda 190 kere Galatasaray formasını giydi ve 44 gol kaydetti.

Sarı kırmızılı takım ile, 2007-08 sezonunda Süper Lig, 2004-05 sezonunda Türkiye Kupası ve 2008 yılında Türkiye Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı. 2011 yılının Ağustos ayında, 12 milyon euro bonservis ücreti karşılığında İspanyol kulübü Atletico Madrid'e transfer oldu.

Bu bonservis bedeli Türkiye'den yurt dışına transfer olan en pahalı Türk futbolcu olmasını sağladı. Turan o dönem bu başarısı ile Türk futbolunda önemli bir yere sahip oldu. Atletico Madrid formasıyla ilk resmi maçına 28 Ağustos 2011'de, Osasuna ile oynanan La Liga maçında çıktı. Kasım 2011 tarihinde, UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic'e karşı 1-0 kazandıkları karşılaşmada bu takımdaki ilk resmi golünü attı.

Dört sezon Atletico formasını giyen Turan, bu kulüpte 2012 yılında UEFA Süper Kupası, 2011-12 sezonunda UEFA Avrupa Ligi, 2013-14 sezonun La Liga, 2012-13 sezonunda Copa del Rey ve 2014 yılında Supercopa de España şampiyonluklarını yaşadı.

6 Temmuz 2015 tarihinde 34 milyon euro bonservis bedeli ile Barcelona'ya transfer oldu. Turan, 6 Ocak 2016 tarihinde Espanyol ile oynanan Copa del Rey maçıyla birlikte Barcelona'daki ilk resmi maçına çıktı. Bu transfer Türkiye futbol tarihinde gerçekleşen en önemli transferlerden birisi oldu.

Burada çeşitli kulvarlarda toplam 55 karşılaşmaya çıktı ve 15 gol kaydetti. Barcelona'da 2015 yılında UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2015-2016 sezonunda La Liga ve Copa del Rey, 2016 yılında da Supercopa de España şampiyonlukları yaşadı. Turan, 13 Ocak 2018 tarihinde Barcelona'dan 2017-18 sezonunun ikinci yarısından itibaren iki buçuk sezon kiralık olarak İstanbul Başakşehir takımına transfer oldu.

Turan, Türkiye millî futbol takımında ilk maçına 16 Ağustos 2006'da, 19 yaşında, Lüksemburg ile oynanan özel maçta çıktı. Türkiye forması ile ilk golünü ise 25 Mayıs 2008 tarihinde Uruguay ile oynanan ve 3-2 mağlubiyetle sonuçlanan özel maçta attı. Turan ay yıldızlı forma ile 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da mücadele etti. Türkiye yarı finale kadar yükselirken, Turan turnuvanın ardından Alman Bild gazetesi tarafından oluşturulan, turnuvanın en iyi on biri listesinde gösterildi.

Son olarak Başakşehir'de top koşturan Arda Turan yeniden Galatasaray'la anlaştı.