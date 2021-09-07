Aslışah Alkoçlar'ın eşine yaptığı yorum herkesi şoke etti: Yazmayı unuttun galiba..

Aslışah Alkoçlar'ın eşine yaptığı yorum herkesi şoke etti: Yazmayı unuttun galiba..

Aslışah Alkoçlar anne olmak için gün sayarken, sosyal medyayı ise aktif kullanmaya devam ediyor. Eşi Kaan Demirağ'ın fotoğrafına yorum yapan sosyetik güzel, herkesi şaşırttı.

Bir dönem Hakan Sabancı ile aşk yaşayan ancak evlenme aşamasındayken ayrılan Aslışah Alkoçlar, Kaan Demirağ ile evlendi.

Evlendikten kısa bir süre sonra anne olacağını duyuran Alkoçlar, ilk bebeğini kucağına almak için artık gün saymaya başladı.

Mutlu bir evliliği olan ve sık sık sosyal medyadan paylaşan yapan Alkoçlar, eşinin fotoğrafına yaptığı yorum ile herkesi şoke etti.

"KARIM YAZMAYI UNUTTUN GALİBA"

Instagram hesabından eşinin fotoğrafına yorum yapan Aslışah Alkoçlar, Eşi Kaan Demirağ'ın at binmede kazandığı kupaya istinaden, "Her başarımın arkasında karım vardır. Yazmayı unuttun galiba." diyerek eşine takıldı.

Alkoçlar yorumunun tamamında, "Her başarımın arkasında karım vardır. Onun destekleri sayesinde bugünlere geldiğim için teşekkür ederim yazmayı unuttun herhâlde. Hiç önemli değil." ifadelerine yer verdi.