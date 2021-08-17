Aslışah Alkoçlar'ın hakkındaki gerçek herkesi şaşırttı! Meğer..

Sevilen isimler arasında olan ve ilk çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Aslışah Alkoçlar'ın hayatı merak edilmeye başlandı. Çok fazla göz önünde olmayan Alkoçlar, hakkındakiler ile şaşırttı.

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, Koçyiğit'e olan benzerliği ile dikkati çekiyor.

Güzelliği ile konuşulan Alkoçlar bir dönem Sabancıların ortanca oğlu Hakan Sabancı ile sevgiliydi.

Çift uzun bir süre ilişki yaşamış ancak o dönem evlenmek istemedikleri için ayrılmıştı.

Bunun akabinde, Alkoçlar inişli-çıkışlı birkaç ilişkisinden sonra geçtiğimiz aylarda Kaan Demirağ ile evlendi.

Şu sıralarda ilk kez anne olmaya hazırlanan Alkoçlar'ın bilinmeyen bazı özellikleri ortaya çıktı.

ASLIŞAH ALKOÇLAR HAKKINDA BİLİNMEYENLER..

Şirket yönetimi, moda ve yemek olmak üzere 3 farklı alanda eğitim aldı.

Londra King's College'da 'Business Management', Instituto Marangoni'de 'Contemporary Fashion Buying' ve Mutfak Sanatları Akademisi'nde profesyonel aşçılık eğitimi aldı.

Spor alanına yöneldi ve bir spor salonu açarak, eğitmen oldu.

Marmara Üniversitesi'nde 'Health Coach Certification Programme' ve Herkes İçin Spor Federasyonu'nun birinci kademe wellness eğitmenlik eğitimlerini aldı.

Spora çok düşkün olan Aslışah, kahvaltıda muz ve omlet yemeyi tercih ettiğini söylüyor.

Aslışah favori dizisinin ise La Casa de Papel olduğunu belirtti.