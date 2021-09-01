Haberler

Medya Haberleri

Asmalı Konak dizisinin yıldızı büyüdü! Asmalı Konak'ın Zeynep'i Eylem Yıldız'ı tanımak oldukça zor..

Asmalı Konak dizisinin yıldızı büyüdü! Asmalı Konak'ın Zeynep'i Eylem Yıldız'ı tanımak oldukça zor..

Bir dönemin efsane dizisi Asmalı Konak'ta "Zeynep" karakterine hayat veren Eylem Yıldız, değişimi ile şoke etti. Genç oyuncuyu görenler, tanımakta zorluk çekti. İşte Eylem Yıldız'ın son hali..