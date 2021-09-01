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- Asmalı Konak dizisinin yıldızı büyüdü! Asmalı Konak'ın Zeynep'i Eylem Yıldız'ı tanımak oldukça zor..
Asmalı Konak dizisinin yıldızı büyüdü! Asmalı Konak'ın Zeynep'i Eylem Yıldız'ı tanımak oldukça zor..
- Haber Merkezi
- 01.09.2021 - 17:23
- Güncelleme : 01.09.2021 - 17:55
Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın başrol oynadığı ve yayınlandığı dönemde dikkati çeken Asmalı Konak dizisinde oynayan Eylem Yıldız, büyüdü.
Dizide oynadığı dönemde oyunculuğu ve güzelliği ile dikkati çeken Yıldız, Zeynep karakterine hayat veriyordu.
Diziden sonra çok fazla ortalarda gözükmeyen Yıldız, son hali ile herkesi şaşırttı.
Genç oyuncuyu gören takipçileri tanımakta zorluk çekerken, güzelliğinden bir şey kaybetmediğine dair yorumlar yapıldı.
EYLEM YILDIZ BAMBAŞKA BİRİ OLDU
Asmalı Konak dizisinde hafızalar kazınan Eylem Yıldız, yıllar içinde oldukça değişti. Eski halinden eser kalmayan oyuncu, değişimiyle güzelliğine güzellik kattı.
Asmalı Konak dizisinin ardından, 2005 yılında yönetmenliğini Atıf Yılmaz‘ın yaptığı “Eğreti Gelin” filminde Neşe rolünü canlandıran Yıldız; Müjde Ar, Metin Akpınar, Nurgül Yeşilçay, Fikret Hakan, Şevket Çoruh ile birlikte oynadı.
Oynadığı bu rolle 12. Altın Koza Film Festivali’nde "Umut Vaat Eden Kadın" oyuncu ödülü aldı.