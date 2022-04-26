Asmalı Konak'ın Asya'sı sırra kadem basmıştı! Son halini gören tanıyamadı...

Bir döneme damgasını vuran Asmalı Konak dizisi ile tanınan Yeliz Özdemir, "Asya" karakteriyle hafızalara kazındı. Oyunculuğu bırakan Özdemir'in çok başka bir sektöre adım attığı ortaya çıktı.

2002-2003 yılları arasında ATV'de yayınlanan efsane dizi Asmalı Konak, reyting rekorları kıran yapımlardandı.

Başta Selda Alkor olmak üzere, Özcan Deniz, Nurgül Yeşilçay, İpek Tuzcuoğlu gibi isimlerin olduğu başarılı oyuncunun kadrosunda yer aldığı Asmalı Konak, 54 bölüm sürdü.

19 yıl önce ekranlara veda eden Asmalı Konak dizisi, Bahar ile Seymen'in Kapadokya'daki dramatik aşk hikayesini konu aldı.

Dizide dikkat çeken karakterlerden birisi de munzur ama sempatik tavırlarıyla seyirciye kendini sevdiren "Asya" oldu.

Asmalı Konak dizisinde Asya rolüne Yeliz Özdemir hayat verdi.

Meslek değiştirdi

Kapadokya'nın yerlisi olduğu bilinen Özdemir, dizinin akabinde de orada kalmaya devam etti.

Ekran macerasına Asmalı Konak ile başlayıp bitiren oyuncu, şimdilerde sakin bir hayat sürüyor. Oyunculuğu bırakan Yeliz Özdemir'in yeni mesleği ise duyanları şaşırttı.

Asıl işi restorasyon teknikeri olan Özdemir, kardeşleriyle birlikte mimarlık şirketi kurdu.

Asmalı Konak'ın Asya'sı olarak akıllara kazınan Yeliz Özdemir'in son halini görenler ise tanımakta zorlandı.