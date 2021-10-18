Asmalı Konak'ın kadınları yıllar sonra bir arada! Değişimleri ağızları açık bıraktı

Asmalı Konak'ın kadınları yıllar sonra bir arada! Değişimleri ağızları açık bıraktı

Efsane dizi Asmalı Konak'ın kadın oyuncuları yıllar sonra bir araya geldi. Sürpriz buluşmadan fotoğraflar paylaşan Asmalı Konak'ın Hayriye'si Goncagül Sunar, "Yılların Asmalı Konak dostluğu" dedi.

2002-2003 yıllarında yayınlanan ve Türk televizyon tarihine damga vuran ATV'nin sevilen dizisi Asmalı Konak, unutulmaz diziler arasına adını altın harflerle yazdırdı.

Senaryosunu Meral Okay'ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Çağan Irmak'ın oturduğu ve başrollerinde Özcan Deniz ile Nurgül Yeşilçay'ın yer aldığı Asmalı Konak, başarılı oyuncu kadrosu ile gönüllere taht kurmuştu.

Asmalı Konak'ın final yapmasının üzerinden tam 18 yıl geçti. Peki bir dönem evimize konuk olan o oyuncular geçen yıllar arasında ne kadar değişti?

YILLAR SONRA BİR ARAYA GELDİLER

Asmalı Konak dizisinde rol alan dört kadın oyuncu, yıllar sonra bir araya geldi.

Asmalı Konak'ın Hayriye'si Goncagül Sunar, yıllar sonra geçekleştirilen sürpriz buluşmada çekildikleri bir fotoğrafı paylaştı.

''YILLARIN ASMALI KONAK DOSTLUĞU''

51 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımına, ''Asmalı Konak kadınları 2021. 2002'den beri tazelenen biz. Retrodayız! Bir araya geldik! Nasıl özlemişiz! Yılların Asmalı Konak dostluğu. Çok seviyorum çok. Dedim ki kendi kendime; 'Asmalı Konak zamanı sosyal medya olsaydı ne olurdu kim bilir?' Siz gelirken biz dönüyorduk gençler.'' notunu düştü.

İpek Tuzcuoğlu, Eylem Yıldız, Goncagül Sunar ve Aysun Metiner'in sürpriz buluşmasına beğeni yağdı.

Asmalı Konak'ın bir diğer oyuncusu Ege Aydan'ın, ''Ne yapıyorsunuz orada bensiz?'' yorumu dikkat çekti.

"NE DİZİYDİ AMA"

Sosyal medya kullanıcılarından, ''Efsane dizinin efsane güzelleri'', ''Keşke devamı çekilseydi'', ''En sevdiğim kadro'', ''Çok özledik'', ''Ne diziydi ama'', ''Sizi daha sık bir arada görmek istiyoruz'' şeklinde yorumlar geldi.

Sevilen dizide İpek Tuzcuoğlu 'Dicle', Eylem Yıldız 'Zeynep Karadağ', Goncagül Sunar 'Hayriye', Aysun Metiner de 'Lale' rolündeydi.