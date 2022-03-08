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    • Asmanlı Konak'ın Zeliş'i güzelliği ile parmak ısırttı! Seymen Ağa'nın yeğenini gören tanıyamadı...

    Asmanlı Konak'ın Zeliş'i güzelliği ile parmak ısırttı! Seymen Ağa'nın yeğenini gören tanıyamadı...

    Asmalı Konak dizisinde oynayan ve Zeliş karakterine hayat veren Naz Temel, yıllar içerisinde büyüdü ve genç kız oldu. Oyunculuğu bırakan ve hayatını değiştiren Temel, görenleri büyüledi.
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2022 - 21:21
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    Asmanlı Konak'ın Zeliş'i güzelliği ile parmak ısırttı! Seymen Ağa'nın yeğenini gören tanıyamadı...

    2002-2003 yılları arasında ATV ekranlarında yayınlanan ve herkesin severek takip ettiği bir dizi olan Asmalı Konak, 2 sezon yayınlandı.

    Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın başrolünde oynadığı dizi, geçen zaman içerisinde efsaneler arasına yerleşti.

    Bahar ile Seymen'in aşkını anlatan Asmalı Konak'ta yer alan çocuk oyunculardan Naz Temel, Zeliş'e hayat verdi.

    Asmalı Konak dizisinden sonra ortalarda gözükmeyen Naz Temel'in ne yaptığı ve son hali merak konusu oldu.

    Ekranlardan tamamen uzak duran ve eğitimine önem veren Temel, oyunculuktan tamamen uzaklaştı hatta bıraktı.

    Yeni bir hayata başlayan ve kocaman genç bir kız olan Naz Temel'i görenler, "Seymen Ağa'nın yeğeni büyümüş" demekten kendisini alamadı.

    ZELİŞ'İN SON HALİ

    Naz Temel'in son hali sosyal medyaya damgasını vurdu. Oyunculuğu bırakan Naz Temel, artık bir genç kız oldu.

    Güzelliği ile görenleri etkileyen Temel, denizcilik alanında ilerlemeye başladı. Görenleri hayrete düşüren genç ismin yeniden oyunculuğa dönmeyeceği düşünülüyor.

    Asmanlı Konak ın Zeliş i güzelliği ile parmak ısırttı! Seymen Ağa nın yeğenini gören tanıyamadı... #1

    Dizideki şirinliği ve oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken minik ismin son hali herkesi Asmalı Konak günlerine götürdü.

    Asmanlı Konak ın Zeliş i güzelliği ile parmak ısırttı! Seymen Ağa nın yeğenini gören tanıyamadı... #2

    Asmanlı Konak ın Zeliş i güzelliği ile parmak ısırttı! Seymen Ağa nın yeğenini gören tanıyamadı... #3

    Asmanlı Konak ın Zeliş i güzelliği ile parmak ısırttı! Seymen Ağa nın yeğenini gören tanıyamadı... #4


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