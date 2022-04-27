AsRam kavuşuyor: Gönül Dağı'nda Asuman ve Ramazan'ın nişan kareleri içleri ısıttı...

Yeni bölümünde Asuman ve Ramazan'ın nişanlandığı Gönül Dağı, izleyicileri bu sefer mutluluktan ağlatmaya geliyor...

ezonun en beğenilen yapımları arasında yer alan TRT1 dizisi Gönül Dağı, hem konusu hem de oyuncularıyla izleyicilerin gözdesi.

Köprü Film imzalı, “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin kaleminden çıkan Yahya Samancı yönetmenliğindeki dizi Anadolu masalını ekranlara taşıyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Nazlı Pınar Kaya, Cihat Süvarioğlu, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Ecem Özkaya ve Semih Ertürk'ün yer aldığı dizi, Anadolu hikayesini konu ediniyor.

Gönül Dağı'nın yeni bölüm fragmanına Asuman ve Ramazan'ın nişanı damga vurdu.

Asuman ve Ramazan kavuştu

29 Nisan Cumartesi akşamı ekranlara gelecek olan yeni bölümde dizinin başından beri kavuşamayan ve aşklarıyla milyonları ağlatan Asuman ve Ramazan, yüzük takıyor.

Gönül Dağı'nda Asuman karakterini Hazal Çağlar, Ramazan'ı ise Cihat Süvarioğlu canlandırıyor.

İyi bir uyum yakalayan ikilinin takipçileri, kaç bölümdür bu kavuşmayı bekliyordu.

Gönül Dağı izleyicileri nişandan kareleri sosyal medyada dolaşıma sokarken, "AsRam" etiketiyle mutluluklarını paylaştı.

İşte Gönül Dağı'nda Asuman ve Ramazan'ın nişanı...