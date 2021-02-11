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- Astrolog Can Aydoğmuş kimdir, kaç yaşında? Can Aydoğmuş nereli?
Astrolog Can Aydoğmuş kimdir, kaç yaşında? Can Aydoğmuş nereli?
- Haber Merkezi
- 11.02.2021 - 09:40
- Güncelleme : 11.02.2021 - 09:41
Birçok ödül ve adaylığı olan astrolog Can Aydoğmuş, kendisini insanları sevgiye ve mutluluğa yönlendiren paylaşımlarda bulunan bir yazar, blogger, vlogger ve influencer olarak tanımlıyor.
Demet Akalın ve Alişan'ın Sabah Sabah programına konuk olan Can Aydoğmuş, en merak edilen astrologlar arasında yer alıyor.
Peki, Youtube kanalı da olan Astrolog Can Aydoğmuş kimdir, kaç yaşında? İşte Can Aydoğmuş hakkında merak edilenler..
CAN AYDOĞMUŞ KİMDİR?
Can Aydoğmuş, 1984 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İlkokulunu İstanbul Prestij Koleji'nde tamamlayan Aydoğmuş, eğitimine İngiltere’de Egerton Rothesay School’da devam etmiştir.
Çocukluğunda yaşadığı bazı deneyimler sonucunda içsel yolculuklara çıkan yazar, 11 yaşında kişisel gelişim yöntemleri alanıyla ilgilenmeye başlamıştır.
Aydoğmuş, 25 yıllık kişisel gelişim sürecinde birçok ülkede astroloji ve bilinçaltı gibi birçok alanda eğitimler alan Can Aydoğmuş, bu süreçte dünyanın en ünlü eğitmenlerinin asistanlığını, temsilciliğini yapmış ve IACT Türkiye başkanlığını üstlenmiştir.
Bir dönem CNN Türk bünyesinde ve halen Hürriyet'in resmi sitesinde köşe yazarlığı yapan Aydoğmuş, bugünlerde motivasyonel konuşmacı olarak davet edildiği kurumsal şirketlere seminerler vermektedir.
Küçük yaşta annesini, babasını ve ablasını kaybedip sokakta kalmasının ardından ciddi zorlukları aşarak karanlıktan aydınlığa geçmeyi başaran Can Aydoğmuş, kendisini insanları sevgiye ve mutluluğa yönlendirmek adına paylaşımlar yapan bir yazar, blogger, vlogger ve influencer olarak tanımlamaktadır.
CAN AYDOĞMUŞ KİTAPLARI
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Mevlânâ'nın Kedisi romanı
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Aşka Yürü
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Şifanın Eli
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Konuşan Kedi Matu
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Düşle İnan Yaşa
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Ruh Eşin Nerede?
ALDIĞI ÖDÜLLER VE ADAYLIKLAR
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2017 Altın Kelebek Ödülleri: En iyi Youtuber/Instagrammer adaylığı
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2017 Altın Rehber TV Yılın En'leri: En İyi Kişisel Gelişim Kitabı ödülü
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2017 Moon Life Dergisi Ödülleri: En İyi Kişisel Gelişim Yazarı ödülü
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2018 İnternet Medyası Yılın En İyileri: Yılın Kişisel Gelişim Uzmanı ödülü
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2018 Uluslararası Mevlânâ Barış Ödülleri: Yılın En İyi Yazarı ödülü