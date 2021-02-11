Astrolog Can Aydoğmuş kimdir, kaç yaşında? Can Aydoğmuş nereli?

Astrolog Can Aydoğmuş, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konukları arasında yer alıyor. Can Aydoğmuş’un hayatı merak edilen konular arasına girdi. Peki, Can Aydoğmuş kimdir?

Birçok ödül ve adaylığı olan astrolog Can Aydoğmuş, kendisini insanları sevgiye ve mutluluğa yönlendiren paylaşımlarda bulunan bir yazar, blogger, vlogger ve influencer olarak tanımlıyor.

Demet Akalın ve Alişan'ın Sabah Sabah programına konuk olan Can Aydoğmuş, en merak edilen astrologlar arasında yer alıyor.

Peki, Youtube kanalı da olan Astrolog Can Aydoğmuş kimdir, kaç yaşında? İşte Can Aydoğmuş hakkında merak edilenler..

CAN AYDOĞMUŞ KİMDİR?



Can Aydoğmuş, 1984 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İlkokulunu İstanbul Prestij Koleji'nde tamamlayan Aydoğmuş, eğitimine İngiltere’de Egerton Rothesay School’da devam etmiştir.

Çocukluğunda yaşadığı bazı deneyimler sonucunda içsel yolculuklara çıkan yazar, 11 yaşında kişisel gelişim yöntemleri alanıyla ilgilenmeye başlamıştır.

Aydoğmuş, 25 yıllık kişisel gelişim sürecinde birçok ülkede astroloji ve bilinçaltı gibi birçok alanda eğitimler alan Can Aydoğmuş, bu süreçte dünyanın en ünlü eğitmenlerinin asistanlığını, temsilciliğini yapmış ve IACT Türkiye başkanlığını üstlenmiştir.

Bir dönem CNN Türk bünyesinde ve halen Hürriyet'in resmi sitesinde köşe yazarlığı yapan Aydoğmuş, bugünlerde motivasyonel konuşmacı olarak davet edildiği kurumsal şirketlere seminerler vermektedir.

Küçük yaşta annesini, babasını ve ablasını kaybedip sokakta kalmasının ardından ciddi zorlukları aşarak karanlıktan aydınlığa geçmeyi başaran Can Aydoğmuş, kendisini insanları sevgiye ve mutluluğa yönlendirmek adına paylaşımlar yapan bir yazar, blogger, vlogger ve influencer olarak tanımlamaktadır.

CAN AYDOĞMUŞ KİTAPLARI

Mevlânâ'nın Kedisi romanı

Aşka Yürü

Şifanın Eli

Konuşan Kedi Matu

Düşle İnan Yaşa

Ruh Eşin Nerede?

ALDIĞI ÖDÜLLER VE ADAYLIKLAR