Tarafını Seç programına konuk olan astrolog Dinçer Güner, Buket Aydın'ın "En net bildiğin tahmin neydi" sorusuna koronavirüs yanıtını verdi.

Astroloj Dinçer Güner, Haber Global'de Buket Aydın'ın sunduğu Tarafını Seç programına konuk oldu.

"ASTROLOJİ KORONAVİRÜS BİLDİ"

"Astroloji bir olasılık zinciridir. Yani bir olasılık yoktur. Diyelim ki Venüs Jüpiter etkileşimi var gök yüzünde. Bunun bir tane olasılığı yok. " diyen Güner, astrolojinin koronavirüsü bildiği söyledi.

"BÜTÜN EĞLENCE MERKEZLERİ KAPANACAK DEDİM"

Buket Aydın'ın "En net bildiğin tahmin ne oldu" sorusuna yanıt veren Güner, şu ifadeleri kullandı:

"Bütün eğlence yerleri kapanacak dedim. Bundan daha neti yoktur heraldi. Pandeminin çıktığı zaman 2019 Aralık ayı, Oğlak burcunda Mars ve Plüton kavuştu. Ve bu kavuşma astrolojik olarak çok önemli çünkü yüzyıllarda bir gerçekleşir. Ve bir tutulma gerçekleşti.

"TUTULMADAKİ YILDIZIN ADI KORONAYDI"

O tutulmanın Oğlak burcunda gerçekleşme derecesinde bir sabit yıldız vardı. Bu sabit yıldızın ismi nedir? merak ediyor musun? Koronaydı. Ben başka bir şey söylemiyorum. Eğer biz bunu kalkıp deseydik canlı yayında, o gün olay belki de başka yere gelecekti. Ama işte heyecan yaptık, unuttuk, demedik."

Astrolog Dinçer Güner: Koronavirüsü astroloji bildi VİDEO

