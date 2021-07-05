Asuman Dabak, Leyla ile Mecnun'da! Mecnun'un annesi Pakize geri döndü

Uzun bir aradan sonra tekrar izleyicisi ile buluşmaya hazırlanan Leyla ile Mecnun dizisinde, Mecnun'un annesi, İskender'in eşi Pakize rolüne hayat veren Asuman Dabak, yeniden diziye dahil oldu.

Bir dönem TRT 1 ekranlarında yayımlanan ve yayımlandığı döneme damgasını vuran absürt komedi türündeki Leyla ile Mecnun dizisi, 8 yıl sonra yeni bölümleriyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Başrollerini Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt, Ahmet Mümtaz Taylan ve Osman Sonant'ın paylaştığı Leyla ile Mecnun'un hayranları yeni sezonu merakla beklerken, flaş bir ismin daha kadroya dahil olduu öğrenildi.

Dizide Mecnun'un annesi, İskender'in eşi Pakize rolünü canlandıran ve daha sonra diziden ayrılan Asuman Dabak geri döndü. Böylece dizinin İskender ve Pakize'si yıllar sonra yeniden bir araya geldi.

Onur Ünlü'nün yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Burak Aksak'ın kaleme aldığı dizi, yeni sezonuyla Exxen platformunda yayımlanacak. Çekimleri geçtiğimiz haftalarda İstanbul'un Kireçburnu semtinde başlayan dizinin yeni Leyla'sının ise son olarak Masumiyet'te rol alan Deniz Işın olduğu açıklanmıştı.

DİZİDEN AYRILAN ASUMAN DABAK YENİDEN KADRODA

İlgiyle izlenen Leyla ile Mecnun dizisinde, Mecnun'un annesi, İskender'in eşi Pakize karakterine hayat veren ünlü oyuncu Asuman Dabak, eski sezonlarda diziden sürpriz şekilde ayrılmıştı.

Dizinin hayranlarının sevdiği karakterlerden biri olan Pakize, yeni sezonda Leyla ile Mecnun'a dönüyor.

İSKENDER VE PAKİZE YILLAR SONRA YAN YANA

Asuman Dabak, geçtiğimiz günlerde çekimleri devam eden dizinin setine dahil oldu.

Dizinin görüntü yönetmeni Barbaros Engin de 10 yıl sonra İskender ve Pakize'nin yeniden buluştuğu o anları Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.