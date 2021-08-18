Asuman Dabak şoke oldu! Restoran açacaktı, dolandırıldı..

Ünlü oyuncu Asuman Dabak, dolandırıldı. Restoran açmak isterken dolandırılan Dabak, İsmail Derya isimli kişiye dava açtı. Derya'nın resmi belgede sahtecilik suçundan beş yıla kadar hapsi isteniyor.

Ünlü oyuncu Asuman Dabak, 2013 yılında Cihangir'de bulunan evini satışa çıkardı.

Dabak'ın evine talip olan İsmail Derya isimli şahıs, tiyatrocuya evi neden satışa çıkardığını sordu.

Dabak ise bir tavuk restoranı açmak istediğini bu nedenle evini satışa çıkardığını söyledi.

Bunu duyan Derya, Çanakkale'de bir restoran açacağını söyledi ve ünlü oyuncuya ortalık teklifinde bulundu.

ÇEKLER KARŞILIKSIZ ÇIKTI

Çanakkale'de restoran açmak üzere anlaşma yapan oyuncu, bankaya çek hesabı açtırdı, ortağına ise 10 adet boş şekilde imzaladığı çek yaprağı bıraktı.

Bir süre sonra bankadan aranan ünlü oyuncu, çeklerin karşılıksız olduğu haberini aldı.

Derya ise Dabak'a borcu olduğu başka kişiler tarafından kaçırıldığını ve çek yapraklarını bu kaçıran insanlara verdiğini söyledi.

DAVA AÇTI

Bir süre sonra Dabak hakkında icra takibi yapıldı. İcralık olan Dabak, icra takibi başlatan şahısları tanımadığını ve Derya tarafından 2.5 milyon lira dolandırıldığını ileri sürdü.

Derya'ya, resmi belgede sahtecilik suçundan iki yıldan beş yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.