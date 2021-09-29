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- Asya artık İstanbul'da! Sadakatsiz 2. sezon 1. bölüm fotoğrafları
Asya artık İstanbul'da! Sadakatsiz 2. sezon 1. bölüm fotoğrafları
Heyecanlı bir sezon finalinin ardından bu akşam ekranlara dönen Sadakatsiz'in ilk bölümünden kareler geldi. Asya, Ali ve Nil ile birlikte İstanbul'a gidiyor. İşte Sadakatsiz 32. bölüm kareleri...
- Haber Merkezi
- 29.09.2021 - 13:58
- Güncelleme : 29.09.2021 - 14:01
Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un yer aldığı Sadakatsiz her Çarşamba akşamı yeni bölümleri ile diziseverlerin karşısına 2. sezonu ile çıkıyor.
Sezon finalinin ardından Asya ve Volkan'ın ilişkisi dikkat çekerken Derin'in tekerlikli sandalyade olması seyircileri meraklandırdı.
Asya, Derin ile yaşadığı kazanın ardından İstanbul'da oğlu Ali ve Nil ile yeni bir başlangıç yapmıştır. Sadakatsiz 32. bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de yayınlanacak.
2.sezon 1.bölüm fotoğrafları ise sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. İşte Sadakatsiz 2. sezon 1. bölümünden kareler...
SADAKATSİZ 2. SEZON 1. BÖLÜM