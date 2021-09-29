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Asya artık İstanbul'da! Sadakatsiz 2. sezon 1. bölüm fotoğrafları

Asya artık İstanbul'da! Sadakatsiz 2. sezon 1. bölüm fotoğrafları

Heyecanlı bir sezon finalinin ardından bu akşam ekranlara dönen Sadakatsiz'in ilk bölümünden kareler geldi. Asya, Ali ve Nil ile birlikte İstanbul'a gidiyor. İşte Sadakatsiz 32. bölüm kareleri...