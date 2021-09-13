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    Ata Demirer ile eski Survivor yarışmacısı Julieta Kitrinou aşk mı yaşıyor? İddialara yanıt verdi

    Oyuncu Ata Demirer'in eski Survivor yarışmacısı Jülieta Kitrinou ile aşk yaşadığı iddia edildi. Demirer'den o iddialara yanıt gecikmedi. Peki Ata Demirer Jülieta Kitrinou ile birlikte mi? İşte yanıtı.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2021 - 13:34
    • Güncelleme : 13.09.2021 - 13:39
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    Ata Demirer ile eski Survivor yarışmacısı Julieta Kitrinou aşk mı yaşıyor? İddialara yanıt verdi

    Geçtiğimiz günlerde düşerek ayağından sakatlanan ve bir operasyon geçiren Ata Demirer, bu sefer aşk hayatıyla magazin gündemini salladı.

    Adı son olarak Aslı Turanlı'yla anılan ünlü komedyenin, iki sene önce yayınlanan Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmacılarından Julieta Kitrinou ile aşk yaşadığı öne sürüldü.

    EVDE BULUŞTULAR

    Model, aktris, 100 metre koşu şampiyonu ve Hios adasında turizmcilik yapan Yunan Kitrinou'nun merdivenden düşüp ayağı alçıya anılan Demirer'i görmek için İstanbul'a geldiği öğrenildi.

    Kitrinou, Demirer'in evinde çekildiği manzaralı karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Bu karelerin ardından ikili hakkında çıkan aşk iddiaları daha da kuvvetlendi.

    Ata Demirer ile eski Survivor yarışmacısı Julieta Kitrinou aşk mı yaşıyor? İddialara yanıt verdi #1

    İDDİALARI YALANLADI

    Ancak Ata Demirer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla hakkında çıkan iddiaları yalanladı.

    Demirer, yaptığı paylaşımda, '' Yok böyle bir şey! ''Dostlarım'' diye de yazmıştım oysaki' Neyse iyi haftalar herkese.'' ifadelerini kullandı.

    Ata Demirer ile eski Survivor yarışmacısı Julieta Kitrinou aşk mı yaşıyor? İddialara yanıt verdi #2

    Ata Demirer ile eski Survivor yarışmacısı Julieta Kitrinou aşk mı yaşıyor? İddialara yanıt verdi #3

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