Ata Demirer kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Ata Demirer kaç yaşında, nereli, evli mi?

“Şarkılar Bizi Söyler”in konuğu olan Ata Demirer, Ferdi Özbeğen’in seslendirdiği şarkıları yorumlayacak. Ferdi Özbeğen’in sembolü haline gelen kuyruklu beyaz piyanoya ise bu kez Ata Demirer oturacak.

Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta Türkiye'nin ünlü sanatçısı Ferdi Özbeğen şarkıları söylenecek! Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konuğu ise ünlü komedyen Ata Demirer oluyor.

Seyirciler Ata Demirer'in hayatı ve kariyerine dair bilgileri araştırıyor.

Senaristliği ve komedyenliğinin yanında yer aldığı sinema filmlerindeki başarılı oyunculuğu ile de dikkat çeken Ata Demirer kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte Ata Demirer hakkında merak edilenler..

ATA DEMİRER KİMDİR?

Ata Demirer, 6 Temmuz 1972 yılında Bursa’da dünyaya geldi. Küçük yaşlarda müziğe olan yeteneğini keşfeden Demirer, ortaokul ve liseyi Bursa Erkek Lisesi’nde okudu ardından lise son sınıfta Çelebi Mehmet Lisesi’ne geçti ve bu okuldan mezun oldu.

Okul hayatında başarılı olamayan Demirer, abisinin desteğiyle gece kulüplerinde piyanist-şantör olarak çalışmaya başladı. 1991 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü’nü kazanmasıyla İstanbul’a taşındı.

Konservatuvar yılları süresince İstanbul’da müzisyenlik yapmayı sürdürdü. Yine o yıllarda arkadaşlarının desteği sayesinde bar komedyenliği denemelerine başladı. Vitamin Grubu üyesi Gökhan Semiz ile olan yakın arkadaşlığı vesilesi ile1995 yılında stand up gösterilerine başladı. Aynı zamanda Vitamin Grubunun “Turkish Kovboylar” adlı şarkısındaki gazeli seslendiren kişi de Ata Demirer’dir.

49 yaşındaki Ata Demirer, E.Ş.E.K Tiyatro Grubunun kurucusu Uğur Uludağ’nın aracılığı ile ilk profesyonel stand up gösterisini gerçekleştirdi. 1995 senesinde Asos’ta verdiği müzikli şov sırasında keşfedilen Demirer, Dormen Tiyatrosu’nda “Komik Para” adlı oyununda rol aldı. Aynı yıl kendi kurduğu “Ege Kumpanya” adlı gösteri orkestrası ile birlikte birçok yerde sahne aldı.

Bu süreçte Uğur Yücel ile tanışması hayatının dönüm noktalarından biri oldu. Komediye olan tutkusunu keşfetti ve konservatuvarı yarıda bırakarak stand up gösterilerine daha çok ağırlık verdi. 1996 ile 1998 yılları arasında bir çok yerde gösteri verdi. Leman Kültür’e oyununun kaydını sundu ve çok beğenilmesi üzerine 1998 yılının Şubat ayında “Tek Kişilik Dev Kadro” adlı oyunu ile Leman Kültür’de sahne aldı.

Bu oyunu hemen hemen 1000 kez sahnede oynayan sanatçı, oyunda geçen karakterlerin benzerleri ile bir televizyon şovu da hazırladı. “Korsan TV” adlı program, ekranda 42 bölüm gösterildi. Televizyonda görülmesi ile şöhreti çoğalan Demirer, daha sonra Vizontele Tuuba, Neredesin Firuze gibi filmlerde yer aldı. “Kısık Ateşte 15 Dakika” filmi ile ilk başrolünü oynayan Demirer, birçok televizyon dizisinde yer aldı ancak onun yurt çapında tanınıp sevilmesi “Avrupa Yaka sı” adlı dizide 3 sezon boyunca canlandırdığı “Volkan” karakteri sayesinde oldu.

İki adet albümü de olan Ata Demirer, daha sonra “Hacıyatmaz” adlı televizyon programına başladı. Gani Müjde tarafından yazılıp yönetilen “Osmanlı Cumhuriyeti” adlı filmde Osmanlı padişahını canlandırdı. İzlenme rekorları kıran ‘Eyvah Eyvah’ serisinin ardından, merakla beklenen yeni filmi 2012 yılında Berlin Kaplanı ile seyircilerin karşısına çıktı. 2014 yılında ‘Eyvah Eyvah’ filminin üçüncüsünü de çekti. En son Hedefim Sensin adlı film ile izleyicilerin karşısına çıktı.

Ata Demirer, 22 Nisan 2012 tarihinde oyuncu Özge Borak ile evlendi. 13 Kasım 2014 tarihinde boşandılar.