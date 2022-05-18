Atatürk dizisine bomba transfer! Diriliş Ertuğrul'un güzeller güzeli Aras Bulut'un yeni partneri...

Disney Plus'ta yayınlanacak olan Atatürk dizisinin oyuncu kadrosu şekillenmeye devam ediyor. Diziye son katılan isim ise güzel ve başarılı oyuncu Esra Bilgiç oldu.

2023'te cumhuriyetin 100.yılına özel yayınlanması planlana “Atatürk” dizisi için geri sayım başladı.

Atatürk dizisi şimdiden Disney Plus’ın en merak edilen yapımlarının başında yerini aldı.

Altışar bölümden iki sezon olarak çekilecek olan dizinin yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin üstlenecek.

Birbirinden ünlü isimlerle anlaşma yapılan dizinin kadrosu da şekilleniyor.

Dizide Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım karakterini Songül Öden, babası Ali Rıza Efendi’yi ise Mehmet Günsür canlandıracak. Soyadını bizzat Atatürk’ün verdiği Türkiye Eski Büyük Millet Meclisi Başkanı Ali Fethi Okyar’a da Bertan Asllani hayat verecek. Sarp Akkaya da İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin önde gelen liderlerinden Enver Paşa’ya hayat verecek.

Dizide Harry Potter’da rol alan dünyaca ünlü oyuncu Emma Watson da yer alacak.

Esra Bilgiç, Atatürk dizisinde

Ramo, Kanunsuz Topraklar ve Diriliş Ertuğrul dizilerinde rol alan Esra Bilgiç, geçtiğimiz günlerde Neftlix yapımı "Terzi" dizisi ile gündeme gelmişti.

Diziyle anlaşamayan Bilgiç, Disney Plus'a imza attı.

Televizyon Gazetesi'nin haberine göre, Atatürk dizisinde rol alacak olan Esra Bilgiç, ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Esra Bilgiç’in bu projede canlandıracağı karakterle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.