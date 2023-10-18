Atatürk rolüyle göz doldurmuştu... Aras Bulut İynemli’nin asıl mesleği şoke etti! Aras Bulut İynemli, sinemalarda yakında gösterime girecek olan Atatürk filmi ile gündemi meşgul ederken, hem oyunculuk kariyeri hem de özel hayatıyla merak konusu olmaya devam ediyor. Ünlü oyuncunun asıl mesleği duyanları şaşkına çevirdi.

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Aras Bulut İynemli, bugüne dek 7. Koğuştaki Mucize, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Maral: En Güzel Hikayem, İçerde, Çukur ve Çarpışma gibi pek çok sevilen dizi ve filmde başarılı performanslarıyla izleyicilerin gönlünde taht kurmuş bir isim.

Ancak ünlü oyuncu ortaya çıkan asıl mesleğiyle herkesi şaşırtıyor.

Ünlü oyuncu, mezuniyetini aldığı bölüm itibariyle sadece oyunculukta değil, başka bir alanda da yetenekli olduğunu gösterdi.

Oyunculuğun yanı sıra sahip olduğu diğer yeteneğiyle, izleyicilerini şaşırtmaya devam ediyor.

Meğerse Aras Bulut İynemli bambaşka bir bölümünden mezun olmuş. İşte asıl mesleği…

Gerçek mesleği bakın ne çıktı!

Aras Bulut İynemli'nin ailesi, sanat dünyasının içinde yer alıyor. Tiyatrocu ağabeyi ve ses sanatçısı ablası, ona sanatın kapılarını açan ilk kişiler oldu.

Beşiktaş Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Aras, hayalini gerçekleştirmek için İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Uçak Mühendisliği bölümünü bitirdi. Ancak, onun asıl tutkusu oyunculuktu.

Aras Bulut İynemli'nin oyunculuk kariyeri, reklam dünyasında başladı. Bir reklam filmi için İtalyan futbolcuyu canlandırırken, yönetmen Zeynep Günay Tan'ın dikkatini çekti.

Oyunculuk kariyerindeki ilk adımını Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisiyle attı.