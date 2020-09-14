Atatürk'e Mustafa Kemal diye hitap eden Canan Kaftancıoğlu kimdir, nereli? Canan Kaftancıoğlu'nun hayatı...

Atatürk'e Mustafa Kemal diye hitap eden Canan Kaftancıoğlu kimdir, nereli? Canan Kaftancıoğlu'nun hayatı...

Katıldığı programda Atatürk ifadesi yerine Mustafa Kemal ifadesini kullanarak CHP'lileri kızdıran CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu kimdir? Canan Kaftancıoğlu'nun hayatı ve biyografisi...

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, internet üzerinden katıldığı bir yayında CHP'lilerin tepkisini çeken açıklamalarda bulundu. Peki Canan Kaftancıoğlu ne dedi? Canan Kaftancıoğlu hangi ifadeler ile CHP'lileri kızdırdı? Canan Kaftancıoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

CHP'nin 97. kuruluş yıldönümüne denk gelen 9 Eylül günü yapılan yayında Canan Kaftancıoğlu, “Türk Siyasetinde Örgütün Yeri ve Seçim Güvenliği” başlıklı bir sunum yaptı.

CANAN KAFTANCIOĞLU, ATATÜRK'TEN 'MUSTAFA KEMAL' DİYE BAHSETTİ

1.5 saat süren konuşmasında Atatürk'ten üç defa 'Gazi Mustafa Kemal' diye bahseden Canan Kaftancıoğlu, "Atatürk adını kullanmamak kendi tercihiniz mi" sorusu ile karşı karşıya kaldı.

Peki, Canan Kaftancıoğlu neden Atatürk yerine 'Gazi Mustfa Kemal' ifadesini kullanıyor? İşte, Canan Kaftancıoğlu'nun Atatürk'e 'Mustafa Kemal' demesinin sebebi...

CANAN KAFTANCIOĞLU, NEDEN ATATÜRK YERİNE 'MUSTAFA KEMAL' DEDİ?

Canan Kaftancıoğlu'nun yanıtı:

“Kişilerin isimlerinden söz ederken belirli alışkanlıklarla bunların özel atıflarla kategorize edilmesine karşıyım. Yıllardır kullandığım gibi bu şekilde ifade etmek kendimi ait hissettiğim bir ifade olduğu için tercih ediyorum.”

Dikkat çekici ifadeleri ile gündeme gelen Canan Kaftancıoğlu kimdir? Canan Kaftancıoğlu kaç yaşında ve nereli? Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun hayatı merak ediliyor.

Canan Kaftancıoğlu’nun hayat hikayesine dair ayrıntılar merak ediliyor. Doktor ve siyasetçi olan Kaftancıoğlu şu an Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi üyesi ve İstanbul İl Başkanı...

CANAN KAFTANCIOĞLU KİMDİR?

1972’de doğan Canan Kaftancıoğlu’nun hayat hikayesi şöyle; Ordu’nun Mesudiye ilçesi, Çiftlik Sarıca köyünde, ilkokul öğretmeni bir baba ve ev hanımı bir annenin ikinci çocuğu olarak doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ordu’da tamamladıktan sonra 1995’te İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nda vaka taraması yaptığı “İşkence Olgularının Adli Tıbbi Değerlendirilmesi” teziyle ihtisasını tamamladı. Sivas Suşehri Devlet Hastanesi'nde acil hekimi olarak görev yaptığı dönemde Dr. Ali Naki Kaftancıoğlu ile tanıştı ve 2001 evlendi.

2011-2012 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul basın, kültür ve iletişimden sorumlu il başkan yardımcılığı, 2012-2014 yıllarında ise il başkan vekilliği görevlerini yaptı. 2014 Seçimlerinde Maltepe belediye başkan adayı oldu. 13 Ocak 2018’de yapılan CHP İstanbul 36. Olağan İl Kongresi'nde İstanbul il başkanı seçildi.

CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Canan Kaftancıoğlu'nun hayat hikayesi...





CANAN KAFTANCIOĞLU'NUN KİTABI

Toplumsal Bellek Platformu’nun kurucuları arasında yer aldı. Faili meçhul cinayetleri işlediği “Benim Babam Bir Kahramandı” isimli derleme kitabı bulunmaktadır. Ümit Kaftancıoğlu Öykü Yarışması düzenleme komitesindedir. Birleşik Haziran Hareketi Yürütme Kurulu üyesidir.

CANAN KAFTANCIOĞLU KİMLE EVLİ?

Ümit Kaftancıoğlu’nun oğlu Ali Naki Kaftancıoğlu ile evlidir Çağım Işık isminde bir kızı vardır.