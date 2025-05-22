İHA

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına Denizli’den katılan 24 yaşındaki girişimci Kamile Bağcı, Atatürk’ün ikinci adıyla ilgili 5. soruda yaşadığı tereddüt nedeniyle verdiği yanlış cevapla bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.

ATATÜRK'ÜN ÖĞRETMENİNİN ADINI KARIŞTIRDI

“Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Kemal’ adını veren matematik öğretmeninin adı hangisidir?” sorusuna gelen Bağcı, “Mustafa” ve “Kemal” şıkları arasında kaldığını belirterek joker kullanmadan “Kemal” cevabını verdi. Ancak sunucu Oktay Kaynarca’nın “İkimizin de adı Mustafa, seninki Mustafa Kemal olsun” sözlerini hatırlatmasıyla cevabının yanlış olduğunu anlayan Bağcı, yarışmadan elendi. Yarışmanın ardından sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi olan genç kadın, aldığı tepkilerle duygusal olarak yıprandığını söyledi.

"BİR GECEDE BİNLERCE KİŞİDEN HAKARET ALDIM"

Kamile Bağcı, eleştirilere açık biri olduğunu ancak gelen yorumların büyük kısmının hakaret içerdiğini vurgulayarak şu sözlerle yaşadıklarını anlattı:

Eleştiri alacağımı tahmin etmiştim ama bu kadar sert ve aşağılayıcı olacağını düşünmemiştim. Hiç tanımadığım binlerce insan bir gecede bana mesaj attı, sosyal medya hesaplarım ve iş yerimin WhatsApp hattı binlerce yorumla doldu. Bu tepkilerin çoğu hakaret boyutundaydı. Sınır aşan ifadeler nedeniyle çok üzüldüm.

"YANLIŞ CEVAP, ATATÜRK'E SEVGİMİ GÖLGELEYEMEZ"

Programda yaşadığı heyecanın etkisiyle bildiği bir cevabı hatırlayamadığını dile getiren Bağcı, sözlerine şöyle devam etti: