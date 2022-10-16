Atatürk’ün Z kuşağı hali canlandırıldı

Yapay zeka ile geçtiğimiz günlerde canlandırmaları ortaya çıkan Mustafa Kemal Atatürk, bir reddit kullanıcısına daha ilham oldu. O kullanıcı, Atatürk’ün Z kuşağı halini canlandırdı.

Teknoloji ve yapay zeka ile artık yapılamayacak çok az şey kaldı…

Son zamanların trendi de “yapay zeka ile canlandırma” akımı…

Günümüz imajı…

Son teknoloji ile geçmişe tutulan ışığın, günümüzden hiç de farkı kalmadı.

Bu uygulama ile özellikle geçmişte yaşamış ve tarihe isimleri altın harflerle kazınmış kişilerin fotoğrafları, örnek alınıyor, o kişinin günümüzde nasıl görüneceğine dair bir imaj ortaya konuluyor.

Atatürk yaşasaydı nasıl görünürdü?

Bir reddit kullanıcısı, geçtiğimiz günlerde yapay zeka kullanarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün yüz çizgileri ve vücut ölçülerini bugünkü kıyafetlere uyarlayarak çizdi.

Ortaya çıkan fotoğraflar, birçok kişinin beğenisini topladı.

Z kuşağında Atatürk

Şimdi de Atatürk’ün Z kuşağındaki görünümü canlandırıldı.

"Mustafa Kemal Z kuşağı olsaydı nasıl gözükürdü?" sorusuyla yola çıkan kullanıcı, Atatürk’ün gençlik yıllarını dikkate aldı.

“Yapılması ne kadar doğru?”

Ancak bu canlandırma bazılarının hoşuna gitmedi.

Bazı kullanıcılar, “Bunun yapılması ne kadar doğru?” yorumlarında bulundu.