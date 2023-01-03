Ateş Kuşları dizisi konusu nedir, uyarlama mı? Ateş Kuşları dizisi oyuncuları kimler?

ATV ekranlarında yayınlanacak olan Ateş Kuşları dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki Ateş Kuşları dizisi konusu nedir, uyarlama mı? İşte Ateş Kuşları oyuncuları ve detaylar...

Yakın süreçte ATV ekranlarında yayınlanacak olan Ateş Kuşları dizisinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in yazdığı dizinin tanıtım fragmanları oldukça ilgi çekti. İşte Ateş Kuşları dizisi konusu ve oyuncu kadrosu...

Ateş Kuşları dizisi konusu nedir, uyarlama mı?

Dizinin proje tasarım ve senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in yapmakta. ATV'nin yeni dizisi Ateş Kuşları'nın uyarlama olmadığı bilinmekte.

İkinci tanıtımı yayınlanan dizi, eşsiz hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla sosyal medyada da ses getirdi. Ateş Kuşları tanıtımı, kısa sürede binlerce yorum ve yoğun övgü alırken dizinin başlayacağı tarih de merak edildi.



İlgiyle takip edilen dizinin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Yayın tarihi belli olduğunda sayfamızda yer vereceğiz.

Ateş Kuşları dizisi konusu nedir?

Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmemektedir. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık… Sokak çocuklarının kaderi, ya mapus ya mezardır. Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır. Kendilerine "Köksüzler" diyen; en büyüğü 13, en küçüğü 6 yaşında, biri kız, biri otistik, beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan ve "Köksüzler"den "Ateş Kuşları"na dönüşmelerini anlatan Ateş Kuşları; çocukların zorluklara, acılara ve her şeye rağmen kadere karşı koyma hikayelerini anlatacak.

Ateş Kuşları oyuncuları kimler?

İlayda Alişan

Hande Soral

Görkem Sevindik