Ateş Kuşları ne zaman, hangi kanalda başlıyor?

Ateş Kuşları ne zaman, hangi kanalda başlıyor?

Ekranların yeni yüzü olmaya hazırlanan Ateş Kuşları, kadrosunda güçlü isimleri ağırlayacak. Peki, Ateş Kuşları ne zaman, hangi kanalda başlıyor?

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Gökhan Ayiz'in yaptığı Ateş Kuşları, seyirci karşısına çıkmak için gün sayıyor.

Konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanan dizi, reyting yarışından da sıyrılmaya çalışacak.

Birçok dizinimn reytinge kurban gitmesinin ardından, Ateş Kuşları'nın akıbeti ise şimdiden merak ediliyor.

Güçlü bir kadroya sahip olan dizinin seyirci tarafından ne kadar tutulacağına, ekrana geldikten sonra şahit olacağız.

Ateş Kuşları ne zaman, hangi kanalda başlıyor?

Çocukluklarından beri bir cinayetin gölgesinde yaşayan, sırlarını ve çok bağlı oldukları ailelerini korumaya çalışan sokak çocuklarının hikayesi çarpıcı bir şekilde anlatan Ateş Kuşları 13 Ocak Cuma günü ekranda olacak.

Oyuncu kadrosu

İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik'in başrolde olduğu Ateş Kuşları'nın oyuncu kadrosunda; Erdem Şanlı, Emir Çubukçu, Umut İnan, Almira Abay, Fuat Fatih Odabaşı, Berke Obuz ve Umut Ege Baştemur yer alıyor.

Konusu

Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık… Sokak çocuklarının kaderi, ya mapus ya mezardır.Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır.

Kendilerine "Köksüzler" diyen; en büyüğü 13, en küçüğü 6 yaşında, biri kız, biri otistik, beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan ve "Köksüzler"den "Ateş Kuşları"na dönüşmelerini anlatan Ateş Kuşları; çocukların zorluklara, acılara ve her şeye rağmen kadere karşı koyma hikayelerini ele alacak.