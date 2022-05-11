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    'Ateşimizi çıkardın' Burcu Esmersoy bikinisini giydi, muhteşem fiziği Instagram'ı kasıp kavurdu...

    Sunucu Burcu Esmersoy'un sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım, gündeme damgasını vurdu. Bikinisiyle fiziğini gözler önüne seren Esmersoy, binlerce beğeni ve yorum aldı.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2022 - 16:39
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    'Ateşimizi çıkardın' Burcu Esmersoy bikinisini giydi, muhteşem fiziği Instagram'ı kasıp kavurdu...

    Güzel sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medya aleminda adından söz ettiren ünlü isimlerden.

    Her paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutulan güzel sunucu, sarı saçları, mavi gözleri ve fiziğiyle profilini adeta podyum edasıyla kullanıyor.

    Havalı tarzıyla dikkat çeken Burcu Esmersoy, fitliğini spora ayırdığı zamana borçlu. Pilates ve boks başta olmak üzere spor salonunda uzun zamanlar geçiren Esmersoy, karın kaslarıyla görenleri şaşırtmayı başarıyor.

    Aşk hayatını da yoluna koyan ünlü sunucu, evlilik yolunda ilerliyor.

    2018 'de Berk Suyabatmaz ile evliliği uzun sürmeyen ve  2019'da boşanma kararı alan Burcu Esmersoy, ilk evliliği Massimo Cusimano ile de mutluluğu bulamayarak 2008 yılında ayrılmıştı.

    Şu an ise kendisinden 15 yaş küçük Nazım Akmandil ile mutlu bir beraberlik yaşıyor.

    Instagram'da 4,1 milyon takipçisi bulunan Burcu Esmersoy, yeni bir paylaşım yaptı.

    Bikinili pozuyla tansiyon yükseltti

    Bikini ile kamera karşısına geçen 45 yaşındaki Burcu Esmersoy, fiziği ile ortalığı yaktı.

    Karın kaslarını ortaya çıkan pozuyla şezlonga uzanan Esmersoy, o kareleri yayınlamasıyla beğeni üstüne beğeni aldı.

    Amine Gülşe, Özge Ulusoy, Zeynep Bastık başta olmak üzere birçok ünlü isimden yorum alan sunucuya alev emojileri bırakıldı.

    İşte Burcu Esmersoy'un Instagram'ı sallayan o pozu...

    Ateşimizi çıkardın Burcu Esmersoy bikinisini giydi, muhteşem fiziği Instagram ı kasıp kavurdu... #1

     


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