Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix müjdeyi verdi..

İzleyicilerinin merakla beklediği Atiye dizisinin 3. sezon bölümlerinin hangi tarihte yayınlanacağı belli oldu. Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte Netflix'ten Atiye müjdesi...

Çıktığı andan itibaren izleyicilerini ekrana kitleyen Atiye dizisinin 3. sezonu için gün sayılıyor.

Şengül Boybaş'ın romanından uyarlanan ve başrollerinde Beren Saat ile Mehmet Günsür'un yer aldığı Atiye dizisi için 3. sezon tarihi açıklandı.

Netflix'in ikinci Türk orijinal internet dizisi Atiye'nin 3. sezon tarihi belli oldu. Ressam Atiye'nin sürükleyici ve mistik hikayesinin anlatıldığı Atiye, farklı ülkelerde The Gift adıyla yayınlanıyor.

Peki, Atiye 3. yeni sezonu ne zaman? İşte o tarih..

ATİYE 3.SEZON NE ZAMAN?

Netflix Türkiye haziran ayı programı açıklandı. Haziran ayı programında dikkat çeken yapımlar arasında bulunan Atiye 3. sezon izleyiciyle 17 Haziran’da buluşacak.

ATİYE DİZİ KONUSU

İstanbul'da bir ressam, çıktığı kişisel yolculukta Anadolu'daki arkeolojik bir alana dair evrensel sırları ve bu alanın kendi geçmişiyle ilişkisini ortaya çıkarır. İstanbul'da mükemmel bir hayat süren genç ve güzel bir ressam olan Atiye'nin sevgi dolu bir ailesi, varlıklı ve yakışıklı bir sevgilisi vardır.

Üstüne üstlük, ilk bireysel sergisini açmak üzeredir. Ancak kusursuz hayatı, dünyanın en eski tapınağı olan Göbekli Tepe'de yapılan bir keşif nedeniyle değişmek üzeredir.

Erhan adındaki bir arkeolog, burada yaptığı kazıda bir sembol keşfeder. Bu sembol, Atiye ile Göbekli Tepe arasında son derece gizemli bir bağlantı olduğuna işaret etmektedir.

Bunun üzerine Atiye hayatını tamamen değiştirip geçmişinde ve bu antik harabelerde saklı olan sırların peşine düşecektir.

ATİYE OYUNCU KADROSU

Atiye dizisi oyuncuları: