Atiye bitti mi, final mi? Atiye 4. sezon yayınlanacak mı?

Netflix platformunda yayınlanan Türk yapımı Atiye dizisi, 3. sezon ile seyircisiyle buluştu. Sezonu bitiren izleyiciler Atiye bitti mi, final mi yaptı? Atiye 4. sezon yayınlanacak mı? araştırıyor.

Çıktığı andan itibaren izleyicilerini ekrana kitleyen Atiye dizisinin 3. sezonu 8 bölümüyle yayınlandı.

Şengül Boybaş'ın romanından uyarlanan ve başrollerinde Beren Saat ile Mehmet Günsür'un yer aldığı Atiye dizisi, seyircilerin büyük ilgisiyle karşılaştı.

Ressam Atiye'nin sürükleyici ve mistik hikayesinin anlatıldığı Atiye, aynı zamanda farklı ülkelerde The Gift adıyla yayınlanıyor.

8 bölümlük sezonu bitiren izleyiciler, Atiye'nin finaline dair detayları araştırıyor. Atiye bitti mi, devam edecek mi? Atiye final mi yaptı? 4. sezon gelecek mi? soruları merak ediliyor.

Peki Atiye dizisi final mi yaptı? İşte detaylar..

ATİYE FİNAL Mİ YAPTI?

Netflix'in sevilen dizisi Atiye 3. sezonu ile final yaptı. Final sezonu bugün 17 Haziran Perşembe yayınlandı. Dizinin neden final yaptığı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

ATİYE 4. SEZON YAYINLANACAK MI?

3. sezonunun çıkmasının ardından 4. sezon tarihi merak edildi. Atiye'nin 4. sezonu olmayacak. Çünkü dizi 3. sezonu ile final yapıyor.

Dizi 3 sezonda toplamda 24 bölüm olarak yayınlandı.