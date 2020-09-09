Atiye dizisinin 2. sezonu başladı mı? Atiye'nin 2. sezonu ne zaman başlayacak? Atiye 2. sezonda neler olacak?

Atiye dizisinin 2. sezonu başladı mı? Atiye'nin 2. sezonu ne zaman başlayacak? Atiye 2. sezonda neler olacak?

İzleyicilerinin merakla beklediği Atiye dizisinin 2. sezon bölümlerinin hangi tarihte yayınlanacağı belli oldu. Atiye'nin 2. sezonu ne zaman yayınlanacak? 2. sezonda neler olacak? Atiye'nin konusu...

Çıktığı andan itibaren izleyicilerini ekrana kitleyen Atiye dizisinin 2. sezonunun yayınlanması için gün sayılıyor.

Peki, Atiye dizisinin 2. yeni sezonu ne zaman çıkacak? Atiye dizisinin konusu nedir? Atiye dizisinin 2. sezonunda neler olacak? İşte Atiye dizisi ile ilgili tüm detaylar...

Şengül Boybaş'ın romanından uyarlanan ve başrollerinde Beren Saat ile Mehmet Günsür'un yer aldığı Atiye dizisinin ikinci sezonu için nefesler tutuldu.

ATİYE DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

İlk sezondaki sekiz bölümün tamamını izleyen diziseverler şimdi ise ikinci sezonun yayın tarihini araştırıyor. Peki, Atiye 2. sezon ne zaman?

Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger ve Melisa Şenolsun'un oyuncu kadrosunda yer aldığı Atiye dizisinin ikinci sezon yayın tarihi araştırılıyor. Atiye'nin ikinci sezonu için geri sayım başladı. İşte, dizinin yayın tarihi...

ATİYE 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yayıncı kuruluşun yapmış olduğu açıklamaya göre Atiye, 10 Eylül Perşembe günü 2. sezon tüm bölümleri ile yayında olacak.

'ATİYE' MAHKEMELİK OLDU

Başrollerini Beren Saat, Melisa Şenolsun, Metin Akdülger ve Mehmet Günsür’ün paylaştığı “Atiye” dizisi davalık oldu.

Yazar Şengül Boybaş, “Dünyanın Uyanışı” adlı romanından esinlenilerek çekilen dizinin ön jeneriğinde, fragman, afiş gibi tanıtımlarında eserine ve ismine yer verilmediğini iddia ederek OG Prodüksiyon şirketine dava açtı.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde, “Şengül Boybaş, dizi ekibinin katıldığı hiçbir organizasyona çağrılmamıştır. Verilen demeçlerde de Boybaş’ın ve eserinin adı anılmamıştır. Hak ihlalinin devamı halinde dizinin ikinci ve üçüncü sezonunun yayınının durdurulmasına yönelik tedbir kararı istiyoruz” denildi.

ATİYE DİZİSİNİN KONUSU NE?

İsmini baş karakter olan Atiye’den alan dizide kadın bir ressamın dünyanın tarihini değiştiren Göbeklitepe’ye karşı hissettiği sebebi bilinmeyen yakınlığı ve bu gizemi çözme çabasını konu alıyor.

Kazı çalışmasını yürüten arkeolog Erhan ile yolu kesişen Atiye, karşılaştığı tüm engellere rağmen Anadolu’daki evrensel sırları ve bu alanın kendi geçmişiyle ilişkisini ortaya çıkarıyor.