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    Atlantic Rim: Diriliş filmi konusu nedir? Atlantic Rim: Diriliş oyuncuları

    2018 yılı yapımı aksiyon türündeki Atlantic Rim: Diriliş filmi, bu akşam sinema severlerle buluşuyor. Peki Atlantic Rim: Diriliş konusu nedir? İşte Atlantic Rim: Diriliş filmi oyuncu kadrosu..
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2021 - 17:46
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    Atlantic Rim: Diriliş filmi konusu nedir? Atlantic Rim: Diriliş oyuncuları

    Orijinal adı ''Atlantic Rim: Resurrection'' olan Atlantic Rim: Diriliş filmi, bu akşam saat 00.15'te Kanal D ekranlarında film severlerle buluşuyor.

    Yönetmen koltuğunda Jared John'un yer aldığı, senaryosunu Geoff Meed'in kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosu ve konusu aksiyon filmi severler tarafından öerakla araştırılıyor.

    Robotlar her türlü saldırıya karşı hazırlıklı ve silahlıdırlar ancak bu canavarları alt etmek hiç de kolay olmayacaktır. Robotlar dünyaya işgal için iniyor, onlarla mücadele ise izleyenlerin nefesini kesiyor.

    Peki Atlantic Rim: Diriliş filmi konusu nedir? İşte Atlantic Rim: Diriliş filmi konusu ve oyuncuları...

    ATLANTİC RİM DİRİLİŞ KONUSU

    Los Angeles canavar saldırısıyla karşı karşıyadır. Robotlar her türlü saldırıya karşı hazırlıklı ve silahlıdırlar ancak bu canavarları alt etmek hiç de kolay olmayacaktır.

    Atlantic Rim: Diriliş filmi konusu nedir? Atlantic Rim: Diriliş oyuncuları #1

    ATLANTİC RİM DİRİLİŞ OYUNCULARI

    Filmin oyuncu kadrosunda Steve Richard Harris, Xavi Israel, Jenna Enns yer alıyor.

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