ATV Ana Haber en çok izlenen program oldu Seçim gündeminin yoğun yaşandığı bu günlerde doğru haberleri almak isteyen izleyicilerin tercihi ATV oldu.

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Yurt genelinde vatandaşların tek gündemi seçimler oldu.

Yarın yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesi herkes son haberleri takip etmek için zaman harcıyor.

Hareketli geçen seçim dönemi TV yayınlarına da yansıyor. Hal böyleyken haber programları en çok tercih edilen yayınlar oluyor.

ATV Ana Haber Bülteni, 12 Mayıs Cuma günkü yayınıyla Kantar Medya tarafından yayınlanan ilk 100 yapım listesinde en çok izlenen “haber” oldu.

Haber programlarının zirvesine çıktı

Cem Öğretir’in sunumuyla ekrana gelen ATV Ana Haber Bülteni gündemi belirleyen haberleriyle tüm kategorilerde aldığı oranlarla haber kategorisinin zirvesine çıktı.

Seçimler yaklaşırken Türkiye, gündemi atv Ana Haber Bülteni’nden takip etmeye devam ediyor. ATV Ana Haber Bülteni her gün saat 19.00’da yayınlanıyor.