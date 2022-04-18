'Aurası fışkırıyor!' Mine Tugay bir bakış attı, kızıl saçları ve beyaz teniyle yaktı geçti...

'Aurası fışkırıyor!' Mine Tugay bir bakış attı, kızıl saçları ve beyaz teniyle yaktı geçti...

Ekranlara dönmeye hazırlanan 43 yaşındaki Mine Tugay'ın son pozu, takipçilerini mest etti. Bakışları fotoğraf karesini aşan güzel oyuncu yorum yağmuruna tutuldu.

En büyük çıkışını Madcezir dizisiyle yapan ve bugüne kadar birçok rolde yer alan Mine Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

1997 yılından bu yana oyunculuk yapmayı sürdüren Tugay, Gülbeyaz isimli 2003 yılında yayınlanan dizi ile tanınmaya başlamıştı.

Behzat Ç’deki Suna karakteriyle de akıllara kazınan isim Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin unutulmaz karakterlerinden Bahar’a hayat verdi.

Şimdilerde 43 yaşında olan güzel oyuncu, son olarak "Zalim İstanbul" dizisiyle ekranlarda yer aldı.

Setlere geri dönen Mine Tugay, "Gülümse Kaderine" dizisinde yer alacak.

Mine Tugay güzelliği

Kızıl saçları ve beyaz teniyle güzelliği sosyal medyada sürekli konuşulan Mine Tugay'ın son paylaşımı olay oldu.

Dizi setinde poz veren Tugay'ın seksi bakışları takipçilerini mest etti.

Burnu estetikli olan oyuncunun her haline yaklaşık 3 milyon takipçili Instagram hesabından beğeni yağıyor.

Saçları omuzlarına düşen oyuncu, her karesi ile görenleri büyülüyor.