Avanak Apdi ne zaman çekildi? Avanak Apdi filminin konusu ve oyuncuları...

Avanak Apdi ne zaman çekildi? Avanak Apdi filminin konusu ve oyuncuları...

Yeşilçam'ın efsane filmlerinden biri olan Avanak Apdi, bugün Show TV ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. İzleyiciler, Avanak Apdi filmi ne zaman, nerede çekildi? sorusuna yanıt arıyor.

Kemal Sunal’ın en sevilen filmlerinden olan Avanak Apdi filmi, bugün saat 11.00'de Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluştu.

Yönetmen koltuğunda Natuk Baytan’ın oturduğu, senaryosu ise Suavi Sualp’e ait olan film, 1978 yılında çekildi.

Komedi türündeki Avanak Apdi filminin başrollerini Kemal Sunal ve Ayşen Gruda paylaşıyor.

Filmi Show TV yayın akışında gören izleyiciler, ''Avanak Apdi nerede, ne zaman çekildi?'' sorularına yanıt arıyor. Ayrıca Avanak Apdi filmi konusu ve oyuncu kadrosu da merak ediliyor.

Afiş asarak para kazanan Apdi, ses sanatçısı Nevin Şenses'e aşıktır ama parası olmadığı için Nevin'in onunla ilgilenmediğini düşünür.

Fakat karışıklık sonucu Apdi'yi Urfalı Apdi sanırlar ve hürmet gösterirler. Apdi gazinoda Nevin'e aşık olan gangster Barut Osman'ı bir güzel rezil eder. Osman komiserin tehditinden dolayı Apdi'ye elini bile süremez.

Peki, Avanak Apdi nerede, ne zaman çekildi? Avanak Apdi filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

AVANAK APDİ NEREDE, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Avanak Apdi, ünlü bir şarkıcıya platonik olarak aşık olan genç bir adamın başına gelenleri konu ediyor.

Apdi, geçimini duvar afişçiliği yaparak sağlayan genç bir adamdır. Oyuncuların, şarkıcıların afilerini duvara asan Apdi, gönlünü afişlerini yapıştırdığı ünlü bir şarkıcı olan Nevin Şensen'e kaptırır.

Platonik aşkı ile tanışmanın yolunu arayan Apdi, sonunda hayallerine kavuşur. Nevin Şenses, temiz kalpli bir adam olan Apdi'nin saf duygularından etkilenir.

Belalı bir kabadayının da Nevin Şenses'e aşık olması ise işlerin karışmasına neden olur. Apdi'nin sevdiği kadından hoşlandığını öğrenen kabadayı, Apdi'nin peşine düşmeye karar verir.

AVANAK APDİ OYUNCULARI