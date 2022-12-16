Avatar 2 müjdesi: Nerede, hangi gün yayınlanacak?

Avatar 2 müjdesi: Nerede, hangi gün yayınlanacak?

13 yıl aradan sonra heyecanla beklenen Avatar: Suyun Yolu filmi izleyicileriyle buluşuyor. Peki Avatar 2 çıktı mı? Nerede yayınlanacak ve nasıl izlenir? İşte merak edilenler...

İlk filmi 2009 yılında vizyona giren Avatar, o dönem gişe rekorları kırarak, dünyanın en çok hasılat yapan filmi olmuştu.

Serinin 2. filmi Avatar: Suyun Yolu fragmanı yayınlanmdığı andan itibaren büyük bir heyecan yaratmıştı.

Yönetmen koltuğunda James Cameron'ın oturduğu Avatar 2'nin başrollerinde ise Sam Worthington, Sigourney Weaver ve Zoe Saldana gibi başarılı isimler yer alıyor.

Avatar severler, 13 yıl aradan sonra serinin devam filmi ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Filmin konusu, ne zaman çıkacağı ve nasıl izleneceği haberimizin devamında...

Avatar 2 konusu

Film, Pandora gezegeninde Na'vi halkına dahil olup Neytiri ile bir aile kuran Jake Sully'nin, tanıdık bir düşmanın yeniden gezegenlerine tehdit oluşturması sonrası Na'vi halkıyla verdiği mücadeleyi anlatıyor.

Avatar 2 ne zaman çıkıyor?

Avatar 2: Suyun Yolu filminin 16 Aralık 2022 Cuma (bugün) günü vizyona giriyor.

Ayrıca üç devam filminin de sırasıyla 20 Aralık 2024, 18 Aralık 2026 ve 22 Aralık 2028'de yayınlanması planlanıyor.

Avatar 2 nerede yayınlanıyor?

Avatar: Suyun Yolu filmi 16 Aralık tarihinde sinema ekranlarında gösterim yapacak.

Oyuncu kadrosu

Heyecanla beklenen filmin kadrosunda Sam Worthington, Zoe Saldana, CCH Pounder, Matt Gerald, Kate Winslet, Edie Falco, Brendan Cowell ve Michelle Yeoh gibi isimler yer alıyor.