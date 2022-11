Avatar 2'nin fragmanı yayınlandı! Avatar: The Way of Water için geri sayım başladı!

Dünyanın ilk 3D filmi olma özelliğini taşıyan ve rekorları alt üst eden Avatar filmi 2.si ile 16 Aralık'ta sinemalara geliyor. İşte Avatar: The Way of Water filminin fragmanı..

Avatar, 13 yıllık aranın ardından yeniden beyazperdede izleyiciyle buluşacak. 2009 yılında vizyona giren ve izlenme rekorları kıran Avatar'ın yeni filmi Avatar: The Way of Water için geri sayım başladı.

Avatar elde ettiği başarı ile "Dünyanın en çok hasılat yapan filmi" unvanını eline almıştı. Yaklaşık 13 yıllık aranın ardından filmin ikincisi sinemaya geliyor.

16 Aralık 2022 tarihinde izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Avatar: The Way of Water'ın süresinin 3 saat 10 dakika olacağı duyuruldu.

Avatar: The Way of Water filminin oyuncu kadrosunda Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Kate Winslet, Stephen Lang ve Vin Diesel gibi isimler yer alırken yönetmen koltuğunda James Cameron olacak.

İşte uzun süredir merakla beklenen Avatar: The Way of Water'ın tanıtımı..

Avatar: The Way of Water fragman VİDEO