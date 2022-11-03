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Avatar 2'nin fragmanı yayınlandı! Avatar: The Way of Water için geri sayım başladı!

Avatar 2'nin fragmanı yayınlandı! Avatar: The Way of Water için geri sayım başladı!

Dünyanın ilk 3D filmi olma özelliğini taşıyan ve rekorları alt üst eden Avatar filmi 2.si ile 16 Aralık'ta sinemalara geliyor. İşte Avatar: The Way of Water filminin fragmanı..