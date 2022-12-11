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- 'Avatarı bile seksi' Mine Tugay'ın filtreli paylaşımları sosyal medyayı salladı!
'Avatarı bile seksi' Mine Tugay'ın filtreli paylaşımları sosyal medyayı salladı!
Instagram hesabından paylaşım yapan Mine Tugay'ın avatarı beğenildi.
- Haber Merkezi
- 11.12.2022 - 11:15
Sosyal medyada popüler olan fotoğraf uygulamasını Mine Tugay da kullandı.
Instagram'ı oldukça aktif kullanan Mine Tugay, yayınladığı karelerle adından söz ettirdi.
44 yaşındaki Mine Tugay, avatar haliyle çok beğenildi.
Filtreli Mine
Takipçilerinin beğeni yağmuruna tuttuğu oyuncu, dekoltesini de ihmal etmedi.
Birbirinden farklı pozları peş peşe yayınlayan Mine Tugay, yine gönülleri fethetti.
İşte Mine Tugay'ın filtreli paylaşımları....