Avcı: Kış Savaşı filmi konusu nedir? Avcı: Kış Savaşı filmi konusu ve oyuncuları

Orijinal adı ''The Huntsman: Winter's War'' olan Avcı: Kış Savaşı filmi, bu akşam televizyon ekranlarına geliyor. Peki Avcı: Kış Savaşı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

Yönetmen koltuğunda Cedric Nicolas-Troyen'in oturduğu, senaryasonu Craig Mazin ile Evan Spiliotopoulos'un birlikte kaleme aldığı Avcı: Kış Savaşı filmi, bu akşam saat 20.00'de Show TV ekranlarından film severlerle buluşuyor.

Aksiyon, macera ve fantastik türlerindeki filmin başrollerinde Charlize Theron ve Chris Hemsworth gibi isimler yer alıyor.

Filmi yayın akışında görenler, Avcı: Kış Savaşı filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? sorularına yanıt arıyor.

Peki Avcı: Kış Savaşı filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte Avcı: Kış Savaşı filmi konusu ve oyuncuları...

AVCI: KIŞ SAVAŞI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Buz Kraliçesi Freya (Emily Blunt), kız kardeşi Ravenna'nın (Charlize Theron) öldüğünü öğrenince, onu hayata döndürebilmek için Büyülü Ayna'yı kullanabilecek son büyücünün yardımına başvurur ve Ravenna, aynanın altından derinliklerinden geri gelir.

Şimdi ikisi güçlerini birleştirip çok daha tehlikeli olmuştur. Onları durdurabilmenin tek yolu, bizzat Freya'nın yetiştirdiği, ancak "kalplerini aşka kapatma" emrine itaat etmeyen Eric (Chris Hemsworth) ve Sara'nın (Jessica Chastain) başını çektiği avcıların sürüldükleri ülkelerden gelip yeniden güçlerini birleştirmesidir.

AVCI: KIŞ SAVAŞI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?