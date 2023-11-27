Avengers’ın Thor’u Diriliş Ertuğrul’un Ertuğrul Gazi’si bir araya geldi... TRT1 ekranların da uzun süre izlediğimiz Diriliş Ertuğrul’un baş rolü Engin Altan Düzyatan Abu Dhabi Grand Prix’te, Avengers’ın Thor’u Chris Hemsworth ile bir araya geldi.

ensonhaber.com

5 Mart'ta Bahreyn Grand Prix'si ile start alan Formula 1 sezonu, toplamda 23 yarışlık maraton ile 26 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilecek Abu Dhabi Grand Prix'si ile tamamlanan yarışlara Engin Altan Düzyatan’da katıldı.

İzleyicisinin çok olduğu Formula 1’de final yarışlarının seyirci koltuğunda Hollwood yıldızı Chris Hemsworth ile Türk televizyonlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul’un baş rolü Engin Altan Düzyatan da görüntülendi.

Düzyatan, Chris Hemsworth ve Irina Shayk ile bir araya geldiği anları sosyal medya hesaplarından paylaşarak unutulmaz deneyimini sevenleriyle paylaştı.