Avlu'dan Üç Kuruş'a ses getirecek transfer! O ismin gelişi şok etkisi yarattı

Avlu'dan Üç Kuruş'a ses getirecek transfer! O ismin gelişi şok etkisi yarattı

Yapımını Ay Yapım'ın üstleneceği Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş'a bomba bir isim daha transfer edildi. Merakla beklenen dizinin kadrosuna Avlu'nun Kudret Ana'sı Nursel Köse dahil oldu.

Ay Yapım tarafından titizlikle hazırlanan Üç Kuruş dizisi, bilindiği üzere Show TV'nin yeni sezondaki en iddialı projelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Senaryosunu Murat Uyurkulak ile Damla Serim'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Çukur'un yönetmeni Sinan Öztürk'ün oturduğu Üç Kuruş dizisinin çekimleri tüm hızıyla sürüyor.

Polis, mafya ve mahalle üçgeninde geçen ve bir sezon garantisinin olduğu bilgisi kulislerde dolaşan dizide emniyet amiri Efe, Kartal ve seri katil İrfan'ın etkileyici hikâyesi ekrana taşınacak.

Polis Efe rolü için Ekin Koç, Kartal'ın partneri Bahar için de Hazal Subaşı ile görüşmelerin devam ettiği bilinirken Üç Kuruş dizisi için bir oyuncu daha belli oldu.

ÇUKUR'UN MEKE'Sİ ÜÇ KURUŞ'A DAHİL OLDU

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Uraz Kaygılaroğlu, Burak Altay, Civan Canova, Aslıhan Malbora, Aytaç Uşun’un kadrosunda olduğu diziye başarılı oyuncu Nursel Köse de katıldı.

Avlu dizisinde canlandırdığı Kudret Ana rolüyle hafızalara kazınan Nursel Köse, anlaşma sağlanırsa Kartal'ın çingene mahallesindeki halası Neriman'a hayat verecek.