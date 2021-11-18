Avlu'dan Yargı'ya ses getirecek transfer! O isim tozu dumana katmaya geliyor

Ünlü oyuncu Nergis Öztürk, Kanal D'nin büyük bir ilgiyle takip edilen Yargı dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Öztürk, dizide Engin karakterinin avukat teyzesi Seda karakterine hayat verecek.

Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu ise Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Kanal D'nin Ay Yapım imzalı Yargı dizisi, ekranlarda fırtınalar estiriyor.

Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu ise Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Kanal D'nin izlenme rekorları kıran Yargı dizisi, sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz ve Hüseyin Avni Danyal gibi birçok başarılı ismi buluşturan aksiyon ve dram türündeki Ay Yapım imzalı Yargı, her bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşmeyi başarıyor.

Bir cinayet vakası nedeniyle yolları kesişen bir avukat ile bir savcının hikayesini anlatan, düşmeyen temposu ve heyecanı ile izleyiciden tam not alan Yargı dizisinden bomba bir transfer haberi geldi.

NERGİS ÖZTÜRK YARGI'YA DAHİL OLDU

Son olarak Star TV'nin sevilen dizisi Avlu'da canlandırdığı Zerrin karakteriyle hafızalara kazınan Nergis Öztürk, pazar akşamlarına damgasını vuran Yargı dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Nergis Öztürk, Onur Duymaz'ın hayat verdiği Engin karakterinin avukat teyzesi Seda rolüyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

Son olarak tutuklanarak cezaevine gönderilen Engin karakterinin akıbetinin ne olacağı ise merak konusu.