Avrupa Avrupa'nın Emre'si şimdilerde ne yapıyor? Hem yakışıklı hem de kocaman bir delikanlı oldu!

Avrupa Avrupa'nın Emre'si şimdilerde ne yapıyor? Hem yakışıklı hem de kocaman bir delikanlı oldu!

Avrupa Avrupa dizisinde Emre karakteri ile karşımıza çıkan Durukan Çelikkaya, uzun zamandır ekranlarda yer almıyor. Diziden sonra ortalardan kaybolan oyuncu, şimdiki haliyle görenleri şaşırttı.

25 Eylül 2011 tarihinde TRT 1'de yayınlanmaya başlayan Avrupa Avrupa dizisi, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi durumunda neler olabileceğini ekrana aktardı.

Komedi türünde bir dizi olarak seyirci karşısına çıkan Avrupa Avrupa, 3 sezon sürdü ve 27 Kasım 2013 tarihinde yayınlanan 91. bölümü ile final yaparak sona erdi.

Hem tecrübeli hem genç bir kadrosu olan projenin başrollerinde Tarık Ünlüoğlu, Selen Seyven, Burak Serdar Şana,l Bahar Süer, Zuhal Topal, Şehsuvar Aktaş, Kadir Çöpdemir, Günay Karacaoğlu, Ahmet Saraçoğlu ve Durukan Çelikkaya yer aldı.

Dizinin çocuk oyuncusu olan Durukan Çelikkaya hayat verdiği Emre karakteri ile herkesin beğenisini kazandı.

O dönem oynadığı rolün altından başarı ile kalkan Çelikkaya, uzun bir süredir herhangi bir projede yer almıyor.

Küçük ve başarılı ismin şimdilerde ne yaptığı ve ne halde olduğunu merak edenler ise detayları araştırmaya başladı.

DURUKAN ÇELİKKAYA'NIN SON HALİ

Avrupa Avrupa, Dedemin İnsanları, Kurt Seyit ve Şura gibi dizi ve filmlerde rol alan ancak akıllarda en çok Avrupa Avrupa'daki Emre rolüyle yer edinen Durukan Çelikkaya, şimdilerde kocaman bir delikanlı oldu.

Birçok önemli isimle çocuk yaştan bu yana kamera karşısına geçen Çelikkaya, ekranlardan tamamen uzaklaştı.

Küçük yaşta birçok başarılı projeye imza atan oyuncu, artık oyunculuk yapmıyor ve sosyal medyada da pek aktif değil. 1999 yılında dünyaya gelen genç isim, şimdilerde eğitimi ile ilgileniyor.

İŞTE SON HALİ