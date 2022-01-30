Avrupa Yakası'nda Volkan'ın biricik aşkıydı! Selin'in şimdilerde ne yaptığını merak edenler 'tık'

Avrupa Yakası'nda Volkan'ın biricik aşkıydı! Selin'in şimdilerde ne yaptığını merak edenler 'tık'

Avrupa Yakası'nda Selin karakterine hayat veren Evrim Akın, yıllar içinde neredeyse bambaşka biri oldu. O dönem ani bir kararla diziden ayrılan Akın, ekranları hiç bırakmadı.

Yapımcılığını Sinan Çetin'in ve senaristliğini Gülse Birsel'in üstlendiği, 2004-2009 yılları arasında ATV ekranlarında yayınlanan Avrupa Yakası, tam bir komedi dizisiydi.

Efsane projeler arasına adını yazdıran dizi, aradan geçen zaman rağmen Youtube üzerinden sıklıkla izleniyor.

7'den 70'e herkesin beğenisini kazanan dizinin başrollerinde; Gazanfer Özcan, Hümeyra, Müşfik Kenter, Gönül Ülkü, Ata Demirer, Gülse Birsel, Engin Günaydın, Levent Üzümcü ve Şenay Gürler gibi isimler yer aldı.

Bu isimlerin dışında da dizinin kadrosu ve konusu oldukça güçlüydü. Bu nedenle efsane yapımlar arasında en başı çekmeyi başardı.

Dizide öne çıkarılan karakterlerden birisi olan Selin'e hepimizin yakından tanıdığı Evrim Akın hayat verdi.

Selin dizide aklı bir karış havada olan, zengin bir ailenin kızı ve Volkan'la evlenmeyi planlayan aşık bir havayı canlandırıyordu.

Evrim Akın bu karaktere severek ve büyük bir başarılı ile hayat verdi ancak kısa bir süre sonra diziden ayrıldı.

Yıllar içinde başka projelerle karşımıza çıkan Evrim Akın'ın Selin olduğu zamanlardaN bu yana yaşadığı değişim gündem oldu.

EVRİM AKIN'I GÖREN TANIYAMIYOR

Avrupa Yakası'nda Selin karakterine hayat veren Evrim Akın, Bez Bebek dizisinde oynadığı Nana karakteri ile kariyerinin zirvesine çıktı.

Selin karakterini unutturmak isteyen Akın, ekranlardan hiç uzak kalmadı. Diziler dışında programlar yapan Akın, adeta bambaşka biri oldu.

Bir hayli değiştiği görülen Evrim Akın'ın sarı saçlarından ve Selin karakterinden eser kalmadı.

SELİN KARAKTERİNİN BİTME NEDENİ

Evrim Akın, Selin karakterinin üstüne yapışmasından korktuğunu belirterek diziden ayrılmıştı.

Bülent Polat ise "Şesu" karakterinin ön plana çıkmasından rahatsız olduğunu belirtmiş ve Avrupa Yakası ile yollarını ayırmıştı.