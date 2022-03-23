Avrupa Yakası'ndan Güldür Güldür'e bomba transfer! O isim Karadeniz şivesiyle kahkahalara boğacak...

'Avrupa Yakası'nın 'Laz Dursun'u Ömür Arpacı, Show TV’nin sevilen eğlence programı Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil oldu.

Show TV ekranlarında yayınlanan ''Güldür Güldür Show'' adlı eğlence programı, 9 sezondur izleyicileri kahkahaya boğmaya devam ediyor.

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Ali Sunal'ın üstlendiği Güldür Güldür Show, oyuncu kadrosu ve tiplemeleri ile tam not almayı da başarıyor.

Güldür Güldür Show programına sezon esnasında da yeni isimler dahil olmaya devam ediyor.

Sevilen komedi programına Kurtlar Vadisi, Avrupa Yakası, Yalan Dünya gibi dizilerde yer alan bir isim katıldı.

ÖMÜR ARPACI, GÜLDÜR GÜLDÜR'DE

Çiçek Taksi dizisinde oynadığı Tenten Cem karakteri ile oyunculuk kariyerine adım atan Ömür Arpacı, Karadenizli rolleriyle hafızalara kazındı.

Başarılı oyuncu daha sonra Yalan Dünya dizisinde canlandırdığı "Reis" karakteriyle iyice tanındı.

Papatya isimli dizide Cemal karakterine hayat veren oyuncu, Gülse Birsel ve Gani Müjde'nin yazdığı, Haluk Bilginer’in jüri koltuğunda oturduğu skeçlerden oluşan Komedi Türkiye adlı yarışma programında da yer aldı.

Ömür Arpacı, Güldür Güldür Show'a Tufan karakteri ile dahil oldu. Arpacı, gerek şive yeteneği gerekse oyunculuk performansı ile seyircileri kahkahaya boğacak.