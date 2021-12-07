Avrupa Yakası'nın 'Fotosentez Güzeli' Yaprak'ın son hali

2000'li yılların efsane komedi dizisi Avrupa Yakası, karakteriyle hala akıllarda. Yaprak rolüne hayat veren Hale Caneroğlu ise değişimiyle görenleri şaşırtıyor.

Bir döneme damgasını vuran komedi dizisi Avrupa Yakası, yıllar geçse de unutulmuyor...

Şahika, Burhan, Gaffur, Makbule, Aslı, Dilber Hala, Sacit gibi karakterlerin replikleri, hala milyonların hatırlarında.

Dizinin vejetaryen moda editörü Yaprak, dizide Ata Demirer'in canlandırdığı Volkan Sütçüoğlu'nun deyişiyle "fotosentez güzeli"ni de hatırlarsınız.

Yaprak'ı canlandıran Hale Caneroğlu sonralarda televizyonlarda görünmedi. Sevenleri ise Hale Caneroğlu şimdilerde ne yapıyor merak içerisinde.

Yaprak karakteri şen şakrak halleriyle, değişik giyim ve tokalarıyla seyircinin sempatisini kazanmıştı.

AVRUKA YAKASI'NIN YAPRAK'I NE YAPIYOR

Özgür Fidanoğlu ile evlenen Caneroğlu, şimdilerde 2 çocuk annesi.

Caneroğlu, bir süre kendini müziğe vermesinin ardından, şimdilerde Kurumsal Konuşma, Eğitim ve Moderatörlük işiyle uğraşıyor.

İşte son hali...