Avrupa Yakası'nın mimarı Gülse Birsel ekranlara bomba gibi dönüyor! Yeni dizisi hakkında ilk kez konuştu

Avrupa Yakası'nın mimarı Gülse Birsel ekranlara bomba gibi dönüyor! Yeni dizisi hakkında ilk kez konuştu

Avrupa Yakası, Yalan Dünya ve Jet Sosyete dizilerinin senaristi ve başrol oyuncusu Gülse Birsel, uzun bir aranın ardından ekranlara döneceğini duyurmuştu. Birsel, yeni dizisi hakkında ilk kez konuştu.

Avrupa Yakası ve Yalan Dünya gibi unutulmaz dizilere imza atan senarist ve oyuncu Gülse Birsel, son olarak Jet Sosyete dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı.

Geçtiğimiz aylarda dijital bir platformda yayınlanacak olan yeni komedi dizisinin hazırlıklarına başladığını duyuran Gülse Birsel, uzun bir aranın ardından yeni dizi projesiyle ekranlara geri dönecek.

Büyük bir merakla beklenen yeni dizisi hakkında ilk kez konuşan Birsel, hayranlarını sevindirecek haberi verdi.

"SİTCOM DEĞİL"

Yeni dizisinin hazırlıklarını tam gaz sürdürdüğünü belirten Birsel, Masa dergisine verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

"8 bölümlük bir komedi dizisi. Dijital bir platforma. Sitcom değil, yani stüdyoda gülme efektli vs. değil, gerçek mekanlarda. Güzel bir oyuncu kadrosu planlanıyor. Yazın çekim olur gibi düşünüyoruz. Ama senaryo yazımı aşamasındayım şu an. Güncel bir hikaye. Başka bir ipucu veremiyorum."