Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı inanılmaz değişimiyle şaşırttı! İşte Hale Caneroğlu'nun son hali.. Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu son haliyle gündeme geldi. 48 yaşındaki Hale Caneroğlu'nın yıllar içindeki değişimini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte Hale Caneroğlu'nun son hali..

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Bir döneme damgasını vuran Avrupa Yakası isimli dizide canlandırdığı Yaprak karakteri ile tanınan Hale Caneroğlu son hali ile şaşırttı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Hale Caneroğlu'nın son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Oyunculuğu bırakan Hale Caneroğlu kariyerine konuşmacı, yazar ve eğitmen olarak devam ediyor.

Galatasaray Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünü mezunu olan Hale Caneroğlu ABD'de tiyatro ve sahne eğitimi almıştır.

Hale Caneroğlu'nun ilk TV dizisi 2003′de çekilen Kasabanın İncisi'dir. Daha sonra 2004-2009 yılları arasında rol aldığı Avrupa Yakası'ndaki Yaprak rolü ile büyük bir üne kavuştu.

Avrupa Yakası'nın ardından birkaç projede daha yer alan Hale Caneroğlu daha sonra oyunculuğu bıraktı.

Sosyal medya hesabından bol bol paylaşım yapan 48 yaşındaki Hale Caneroğlu'nu görenler tanımakta güçlük çekiyor.

İşte Hale Caneroğlu'nun son hali..