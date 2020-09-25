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    Avrupa’nın en güzel kasabaları belli oldu

    Araştırmaya göre, Avrupa’nın en güzel kasabası İrlanda’dan Kilkenny kasabası olurken Türkiye’den Gölyazı, listede 10’uncu sırada yer buldu.
    • İHA
    • 25.09.2020 - 10:49
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    Avrupa’nın en güzel kasabaları belli oldu

    Japon Seyahat Acenteleri Birliği (JATA) verilerinden elde edilen bilgilere göre, Avrupa’nın en güzel 30 kasabasının yer aldığı liste belli oldu.

    Türkiye’den tek bir yer bu listede yer aldı.

    Araştırmaya göre Bursa’ya bağlı Gölyazı, 10’uncu sırada yer alarak en güzel kasabalar arasına girdi.

    İLK SIRADA KILKENNY VAR

    Listenin ilk 5’inde yer alan diğer yerleşim yerleri ise Kilkenny (İrlanda), Berat (Arnavutluk), Civita Di Bagnoregio (İtalya), Procida (İtalya),Conwy (Galler) olarak açıklandı.

    Listede Polonya, Fransa, Almanya ve Norveç gibi birçok farklı ülkeden kasabaların yer aldığı kaydedildi.

    Avrupa’nın en güzel kasabaları belli oldu #1

    (Kilkenny kasabası)

    Avrupa’nın en güzel kasabaları belli oldu #2

    (Gölyazı kasabası)

    Avrupa’nın en güzel kasabaları belli oldu #3

    (Berat kasabası)

    Avrupa’nın en güzel kasabaları belli oldu #4

    (Civita Di Bagnoregio kasabası)

    Avrupa’nın en güzel kasabaları belli oldu #5

    (Procida kasabası)

    Avrupa’nın en güzel kasabaları belli oldu #6

    (Conwy kasabası)

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