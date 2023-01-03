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    Aybüke ifşaladı! Kısmetse Olur evi nerede, hangi semtte? Konumu duyan şok...

    Kısmetse Olur Aşkın Gücü evinin nerede olduğu izleyicilerin merak konusu oldu. Stüdyonun konumu ise Aybüke'nin videolarında ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2023 - 10:17
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    Aybüke ifşaladı! Kısmetse Olur evi nerede, hangi semtte? Konumu duyan şok...

    Öykü Serter'in sunduğu Kısmetse Olur:Aşkın Gücü hafta içi her gün 18.30'da YouTube'da yayınlanıyor.

    9 erkek ve 9 kadının birbirlerini tanımaya çalıştığı ve eş adayını aradığı program, kaos dolu anlarıyla dikkat çekiyor.

    Erkekler evi, kadınlar evi ve ortak alanların bulunduğu Kısmetse Olur evi, tasarımıyla oldukça beğeniliyor.

    İzleyiciler, "Kısmetse Olur evi nerede"," Kısmetse Olur Aşkın Gücü nerede çekiliyor", "Kısmetse Olur evi stüdyo mu" gibi sorulara yanıt arıyor.

    Program esnasında ezan sesinin de duyulduğu Kısmetse Olur evi, yarışmacılardan Aybüke Çangal'ın videosuyla ifşa oldu.

    Peki Kısmetse Olur evi nerede, hangi semtte? İşte detaylar...

    Aybüke ifşaladı! Kısmetse Olur evi nerede, hangi semtte? Konumu duyan şok... #1

    Kısmetse Olur Aşkın Gücü çekim yeri

    Çekimleri İstanbul'da yapılan program bir evde değil stüdyoda gerçekleşiyor.

    Aybüke Çangal'ın yayın öncesi çektiği TikTok videolarına bakıldığında ise arka planda ünlü bir otel görünüyor. Otelin konumunu araştıran izleyiciler ise Kısmetse Olur evinin Esenyurt ilçesinde olduğunu görüyor.

    Aybüke ifşaladı! Kısmetse Olur evi nerede, hangi semtte? Konumu duyan şok... #2

    Aybüke ifşaladı! Kısmetse Olur evi nerede, hangi semtte? Konumu duyan şok... #3

    Aybüke ifşaladı! Kısmetse Olur evi nerede, hangi semtte? Konumu duyan şok... #4

    Aybüke ifşaladı! Kısmetse Olur evi nerede, hangi semtte? Konumu duyan şok... #5


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