Aybüke Pusat cesur minisiyle Instagram'ı salladı! 'Bu fizik şaka mı?'

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat güzelliği ile dikkatleri üzerine çekerken yaptığı paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alıyor.
27 yaşındaki Aybüke Pusat, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile dikkat çekiyor.
25 Şubat 1997 yılında Ankara'da dünyaya gelen Aybüke Pusat birçok dizide rol alarak ekran karşısına çıktı.
Genç oyuncu ilk oyunculuk deneyimini 2014 yılında ekranlara gelen 'Medcezir' isimli dizide rol alarak yaşamıştı.
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı bale bölümü mezunu olan Aybüke Pusat 2014 yılında katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasında üçüncü olarak adından söz ettirmeyi başarmıştı.
Instagramda 3.7 milyon takipçisi bulunan Aybüke Pusat'ın son pozları sosyal medyanın gündemine oturdu.
Şimdilerde TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat'ta rol alan Aybüke Pusat geçtiğimiz günlerde paylaştığı kareler ile beğeni topladı.
Güzel oyuncunun Instagram'da paylaştığı pozlar takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
İşte Aybüke Pusat'ın son Instagram paylaşımı..