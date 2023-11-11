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Aybüke Pusat cesur minisiyle Instagram'ı salladı! 'Bu fizik şaka mı?'

Aybüke Pusat cesur minisiyle Instagram'ı salladı! 'Bu fizik şaka mı?' Oyuncu Aybüke Pusat sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor. Ünlü oyuncunun son pozları büyük beğeni topladı. İşte o kareler..